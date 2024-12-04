اللجنة المنظمة لـ «عالمية دبي للمظلات» تحتفي بالمشاركين

احتفت اللجنة المنظمة لبطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات بالوفود المشاركة خلال حفل عشاء في نادي سكاي دايف تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53.

حضر الحفل جميع المتسابقين والحكام ورؤساء الوفود والمنظمين إلى جانب نيلتون غوميز رئيس المجلس الدولي للرياضات العسكرية (سيزم) والمجري توماس رئيس لجنة المظلات بالمجلس وعدد من مديري وممثلي الدوائر والهيئات المحلية بدبي.

وألقى يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة كلمة في افتتاح الحفل، تقدم فيها باسم الحضور أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على رعايته الكريمة ودعم سموه المستمر لهذه البطولة التي أصبحت بفضل رؤية وتوجيهات سموه حدثاً رياضياً عالمياً يجمع نخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: بالنيابة عن اللجنة المنظمة لبطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعاً في هذا العشاء الرسمي الذي يجمعنا للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 لدولتنا الغالية وللاحتفاء بكم وبنجاح هذه البطولة المميزة، كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى مجلس دبي الرياضي، وإلى كل عضو في اللجنة المنظمة، بما في ذلك الفريق الفني، والرعاة، وكل الجهات الحكومية، والشركاء الاستراتيجيين، الذين كان لهم دور محوري في دعم وتنظيم هذا الحدث البارز.

إنجاز

وتابع: لا يفوتنا أن نعبر عن عميق امتناننا لجميع المشاركين من مختلف دول العالم، وكل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير، لقد كان من دواعي سرورنا أن تشاركونا احتفالاتنا بعيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الإمارات، ونشكركم على حضوركم ومشاركتكم الفعالة التي أضافت الكثير من البهجة والتميز لهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وختم قائلاً: نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بوقتكم خلال هذه البطولة وأن تعودوا إلى أوطانكم محملين بذكريات جميلة عنها وعن أجواء دبي الرائعة، ولن نقول وداعاً بل نلتقي في العام المقبل في نسخة جديدة.

وألقى نيلتون غوميز كلمة شكر فيها اللجنة المنظمة على دعوتها الكريمة له، معرباً عن أمله في أن يكون هناك تعاون بين اللجنة المنظمة و«سيزم» وأن يكون بداية التعاون هو المشاركة في بطولة «سيزم» في العام المقبل بدولة قطر الشقيقة.

وأشاد رئيس «سيزم» بمستوى البطولة الراقي كماً وكيفاً، حيث استقطبت أبرع القافزين والقافزات من مختلف أرجاء العالم.

كما وجه المجري توماس الشكر إلى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية واللجنة المنظمة للبطولة على جهودها وتميزها الاحترافي في التنظيم، ثم بدأت مراسم تكريم الوفود والهيئات الداعمة للحدث ووسائل الإعلام المختلفة، كما تم تكريم الخبير الألماني هلموت شليش بمناسبة انتهاء مهامه على رأس اللجنة الفنية للبطولة، والذي قدم على مدى أكثر من عشرين عاماً جهوداً واضحة في المظلات، وقدمت فرقة ليالي الإمارات خلال الحفل عروضاً فنية تراثية.