رئيس "السيزم" يشيد بترقية بطولة دبي للقفز بالمظلات إلى "العالمية"

أشاد البرازيلي نيلتون جوميز رئيسالمجلس الدولي للرياضة العسكرية "السيزم" بقرار الاتحاد الدولي للرياضات الجولة بترقية بطولة دبيالعالمية للقفز بالمظلات، تقديراً للجهود المبذولة في مسيرة هذه البطولة، والإبداعفي تنظيمها عاماً بعد عام.

ووجه جوميز، على هامش حضوره فعاليات البطولة المقامةحاليا بسكاي دايف دبي، التهنئة إلى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية على ترقيةالبطولة إلى"العالمية"، مشيداً بما شهده من تميز فني وإبداع في حضورهالثاني على التوالي للبطولة .

وقال إن مدينة دبي كعادتها كانت عند حسن الظن بهاوأن ما تقدمه دولة الإمارات من حسن استقبال وضيافة للوفود المشاركة والعملالتنظيمي الرائع عزز من دوافع الاتحاد الدولي في ترقية البطولة ومنحها درجة"العالمية".

وأعلن رئيس "السيزم" عن عقده مجموعة من اللقاءاتالثنائية مع المسؤولين الإماراتيين للتنسيق بشان الاستفادة من الكوادر التنظيميةوالبنية التحتية لدولة الإمارات .

وعقد جوميز اجتماعات مع يوسف الحمادي نائب رئيساتحاد الإمارات للرياضات الجوية مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ومحمد يوسفالأمين العام للاتحاد نائب مدير اللجنة المنظمة رئيس اللجنة الفنية للبطولة، وبحثمعهما عددا من الموضوعات التي تهم الرياضات الجوية وسبل تفعيلها في المنطقةالعربية والقارة الآسيوية.

