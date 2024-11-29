136 متسابقاً في «دولية دبي للقفز بالمظلات» اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وبدعم من مجلس دبي الرياضي، تنطلق صباح اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات ويشارك فيها 136 متسابقاً يمثلون 26 دولة وتستمر حتى 8 ديسمبر المقبل، في نادي سكاي دايف دبي الذي سيحتضن منافسات التزحلق على الماء، وشاطئ الصفوح «بين القصرين» لمنافسات مسابقة الهدف.

وأجرى المشاركون تدريبات مكثفة أمس وسط أجواء حماسية قبل انطلاق المنافسات الرسمية، التي من المتوقع أن تكون على أشدها نظراً لمشاركة أفضل القافزين في العالم وخاصة من الدول الأوروبية.

ورفع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لدعم سموه للرياضات الجوية وبطولة دبي للقفز بالمظلات بشكل خاص.

وأكد نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة أن الدعم الكبير، الذي تحظى به الرياضات الجوية في الإمارات من سموه، ساهم في أن تتبوأ مكانة دولية مميزة، وجعلها محط الأنظار في العالم.

وقال: أسرة الرياضات الجوية وعشاق اللعبة بالإمارات والمنطقة محظوظون بهذا الدعم الكبير الذي ساهم في الارتقاء بالرياضات الجوية إلى مكانة رفيعة وجعل دبي وجهة عالمية لها.

وقال النيادي: المستويات القوية التي تقدمها البطولة في كل نسخة جعلتها واحدة من أفضل البطولات في العالم وجاذبة لأقوى المتسابقين.

وأثنى يوسف الحمادي مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة على جهود اللجان العاملة التي تعمل على إخراج البطولة بأجمل صورة وفي مستوى السمعة الطيبة التي تحظى بها دبي في تنظيم بطولات الرياضات الجوية مع توافر كافة معايير السلامة والأمن للمتسابقين والجمهور المتوقع حضوره بأعداد كبيرة نظراً للشعبية الواسعة التي تحظى بها الرياضات الجوية في دبي.

وأوضح محمد يوسف المازمي نائب مدير اللجنة المنظمة رئيس اللجنة الفنية أن مكان مسابقة دقة الهدف بشاطئ الصفوح تم اختياره بعناية وكان محل إشادة من الاتحاد الدولي للرياضات الجوية وحكام البطولة، وأضاف: تشكل مشاركة منتخبي كوريا الجنوبية والبرازيل إضافة مهمة للبطولة، وستزيد من قوة المنافسة.

وحول التسهيلات التي وفرتها اللجنة المنظمة للمتسابقين، أكد عبدالله مراد رئيس لجنة الإعداد والدعم اللوجستي أن فريق الإنقاذ البحري بشرطة دبي سيتولى نقل القافزين والقافزات من منطقة الصفوح عقب هبوطهم إلى سكاي دايف دبي.

مشيراً إلى أنه يتوقع أن تقدم النسخة الجديدة للبطولة مستويات قوية في ظل المشاركة الكبيرة من أبطال العالم، وقال: أكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات لانطلاق الحدث اليوم، ونحرص على إخراج البطولة بأجمل صورة وإبراز معالم دبي للعالم، حيث تتميز البطولة بمتابعة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.