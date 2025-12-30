نجاة بطل العالم في الملاكمة من حادث سير مروع



أصيب بطل العالم السابق في الوزن الثقيل الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا بجروح طفيفة في حادث سير مروّع على طريق سريع في نيجيريا أسفر عن مصرع شخصين.

وكانت السيارة التي تُقلّ أنتوني جوشوا، وهي من نوع لكزس رباعية الدفع، متورطة في الحادث الذي تجري التحقيقات في ملابساته، وكان جوشوا يجلس في المقعد الخلفي، وقد أصيب بجروح طفيفة ويتلقى العلاج الطبي حالياً. وأظهرت صور متداولة على الإنترنت جوشوا، البالغ 36 عاماً ومن أصول نيجيرية، عاري الصدر ومحاطاً بما بدا أنه زجاج نوافذ محطم على المقاعد من حوله.



وقع الحادث على طريق لاغوس-إيبادان السريع عندما اصطدمت السيارة التي كان يستقلها جوشوا بشاحنة، قبل أن يلقى الراكب بجانب السائق والشخص الجالس بجانب جوشوا حتفهما على الفور، وقال جوشوا: ببالغ الحزن تم تأكيد وفاة صديقين مقرّبين وعضوين في الفريق، سينا غامي ولطيف أيوديلي، في هذا الحادث المأساوي.



وكان جوشوا قد أطاح مطلع الشهر الجاري صانع المحتوى على موقع يوتيوب الذي تحول إلى ملاكم الأمريكي جايك بول في نزال أقيم في ميامي ونقله عملاق البث التدفقي «نتفليكس» بميزانية ضخمة، وجائزة مالية قدّرت بـ184 مليون دولار.

ومن المقرر أن يواجه جوشوا، بطل أولمبياد لندن 2012 وبطل العالم السابق في الوزن الثقيل، العام المقبل مواطنه وبطل العالم السابق أيضاً تايسون فيوري. وكانت آخر مباراة لجوشوا قبل مواجهة بول قد انتهت بخسارته بالضربة القاضية في الجولة الخامسة أمام مواطنه دانيال دوبوا في سبتمبر من العام الماضي.