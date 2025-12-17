15 عاماً من سكاي دايف دبي والتميز في تجارب القفز المظلي



تحتفل سكاي دايف دبي بمرور 15 عاماً على افتتاحها، تلك اللحظة التي شكلت مقدمة لتحويل أفق دبي إلى وجهة عالمية لعشاق المغامرة والابتكار، وتجارب القفز المظلي رفيعة المستوى. وقد رسمت هذه الرحلة في أذهان الملايين من زوار دبي مشهد المظلات، التي تغطي سماء نخلة جميرا وأفق الصحراء، هذا المشهد الذي طالما استقطب عشاق الإثارة القادمين من 100 دولة وأكثر.



وقد شهدت سكاي دايف دبي منذ فتح أبوابها للزوار ما يصل إلى 475 ألف تجربة قفز مظلي ترادفي، واستقبلت أكثر من 100 زائر من المشاهير وكبار الشخصيات، كما تلقت طلبات لتنفيذ ما يزيد على 300 قفزة من ارتفاعات شاهقة، وتواصل الوجهة نجاحاتها مستندة إلى خبرة فريقها المكون من 95 متخصصاً في القفز المظلي من 35 جنسية مختلفة، لتسهم يومياً في إثراء واحد من أشهر أنماط القفز المظلي على مستوى العالم.



وتترافق تجارب القفز المظلي الترادفي، التي تقدمها الوجهة مع كونها مركزاً لعشاق القفز المظلي الأفراد من المتخصصين والهواة من حول العالم، حيث تضم مركز القفز المظلي الصحراوي، الذي يوفر منصة للتدريب المخصص والارتقاء بمهارات القفز المنفرد، بما في ذلك تعلم القفز المظلي من خلال دورة السقوط الحر المتسارع. وتشكل هذه الدورة ملتقى يجمع بين الطلاب الجدد والرياضيين المخضرمين، إلى جانب ضيوف من الفرق الوطنية ونخبة المتخصصين العالميين في هذه الرياضة، ما يوفر للمشاركين مجتمعاً قائماً على الشغف بالقفز المظلي والإرشاد الخبير لصقل المهارات.



تعكس الإنجازات الرائدة، التي تقدمها سكاي دايف دبي قدرة الإمارة على تحويل الطموحات إلى واقع ملموس؛ فقد شكلت الوجهة منصة رئيسية للعروض الجوية على مدار السنوات الماضية، بدءاً من استضافة بطولات القفز المظلي العالمية، ومنافسات الانزلاق السريع، وصولاً إلى الأرقام القياسية المسجلة في استعراض التشكيلات المظلية والقفزات الفنية، التي تتضمن القفز من المناطيد والطائرات المروحية والقفز باستخدام البدلات المجنحة. كما تعاونت الوجهة مع أكثر من 200 علامة تجارية عالمية في مشاريع مخصصة، تم تنفيذها بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين والطيارين وفرق العمليات، وقد أسهمت هذه المحطات البارزة في ترسيخ مكانة دبي بصفتها مركزاً عالمياً لأنشطة الرياضات الجوية المبتكرة، ولا تزال الوجهة تستقطب الجماهير وعشاق المغامرة من مختلف أنحاء العالم، ولا سيما بفضل الشراكة المتينة بين سكاي دايف دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع البارزة.



وقال محمد جواد، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التسلية والترفيه في شمال: «لا شك في أن مرور 15 عاماً على تأسيس سكاي دايف دبي يشكل إنجازاً كبيراً بالنسبة لنا، فهو يسلط الضوء على مسيرتنا في تحقيق حلم التواقين إلى اختبار متعة الطيران. لقد أسهمت هذه الوجهة في ترسيخ المكانة الرائدة لدبي في مجال تقديم التجارب المميزة عالمية المستوى، وذلك ضمن منظومتنا الواسعة، التي تضم مركز القفز المظلي الصحراوي وبالم دروب زون، وغيرها، كما أننا حريصون على إثبات هذا التميز والارتقاء بمعاييرنا في مختلف محطات القفز المظلي ومشاريعنا الفريدة، بالإضافة إلى التزامنا بضمان سلامة ودقة عملياتنا ومواصلة الابتكار، وهي ركائز أساسية في تعاملنا مع محبي القفز المظلي، وفي سعينا إلى دعم مكانة دبي بصفتها وجهة رائدة للمغامرة والأنشطة الترفيهية الجوية».



وظهر هذا الالتزام بوضوح في أحدث تعاون لشركة سكاي دايف دبي مع مهرجان دبي للتسوق، حيث نجحت مظلية بالتحليق على ارتفاع 1,000 قدم فوق دبي، ثم أكملت قفزة حرة على كايت بيتش دبي، وتم تنفيذ هذه الحركة البهلوانية الأولى من نوعها في العالم من سفينة هوائية تعمل بالطاقة فوق أفق المدينة، وقد شهدت سفر المظلية عبر المعالم الرئيسية على أرجوحة خشبية بسيطة، تم بناؤها خصيصاً لهذا التحدي. وأمضت المظلية ست ساعات معلقة تحت المنطاد، مع مسارات شملت 6 كيلو مترات فوق الماء وأطول مسافة تغطي 14 كيلو متراً من ند الشبّا إلى كايت بيتش دبي. ويأتي هذا الإنجاز لإثراء محفظة سكاي دايف دبي من المشاريع التقنية والمذهلة بصرياً، والتي أصبحت مرتبطة بصورة وثيقة بمدينة دبي.



ويتكامل تميز سكاي دايف دبي مع وجهاتها الأخرى التي تشمل إنفلايت دبي، إحدى منشآت القفز المظلي الداخلي الرائدة في المنطقة، والتي تستقبل الرياضيين المتمرسين والهواة الراغبين بتنفيذ قفزتهم الأولى، للتمرن وتحسين مهاراتهم، كما تقدم الوجهة تجربة جايروكوبتر من سكاي دايف دبي، التي توفر للضيوف رحلات طيران بانورامية فوق الشريط الساحلي لدبي على متن طائرة، تتسع لراكبين، ويقودها أحد الخبراء المعتمدين.



لقد أرست سكاي دايف دبي معايير غير مسبوقة للسلامة والخبرة والتميز التشغيلي في مجال القفز المظلي، وتواصل اليوم الارتقاء بهذه الرياضة، مستندة إلى سجلها الحافل وأنشطتها الفريدة، كما تسهم الوجهة بفعالية في تعزيز جاذبية دبي أمام عشاق المغامرات، حيث تستقبل الزوار والسكان المتلهفين إلى اختبار تجارب جديدة في الإمارة.



وتواصل سكاي دايف دبي الاحتفاظ بمكانتها المميزة في مصاف الوجهات الرائدة عالمياً لرياضة القفز المظلي، وتستقبل اليوم نخبة الرياضيين المتمرسين والهواة على حد سواء، ما يقدم دليلاً واضحاً على تميز الوجهة وتألقها في توفير تجارب غير مسبوقة على مدار 15 عاماً.