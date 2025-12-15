ختام بطولة الدراج ريس للدراجات في مهرجان ليوا الدولي 2026



اختُتمت منافسات بطولة الدراج ريس للدراجات ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة، شهدت مستويات تنافسية عالية ونتائج قوية في مختلف الفئات. وفي فئة الوكالة UTV، حقق خالد محمد سليمان من فلسطين المركز الأول بزمن بلغ 4.746 ثوانٍ، فيما حل ثانياً عبدالعزيز البلوشي من الإمارات بزمن 4.827 ثوانٍ، وجاء ثالثاً سلطان يوسف مراد من الإمارات بزمن 4.869 ثوانٍ.

أما في الفئة المفتوحة، فقد توّج يعقوب مبارك عبدالله بالمركز الأول بزمن 3.416 ثوانٍ، وحل ثانياً أحمد أكبر البلوشي من الإمارات بزمن 3.495 ثوانٍ، فيما جاء ثالثاً مشعل جاسم الفهد بزمن 3.511 ثوانٍ.

وفي فئة المعدلة UTV، سيطر المتسابقون القطريون على المراكز الأولى، حيث أحرز مهنا محمد النعيمي المركز الأول بزمن 3.956 ثوانٍ، وجاء ثانياً عبدالرحمن محمد النعيمي بزمن 4.154 ثوانٍ، فيما حل ثالثاً عبدالله علي الدرمكي من الإمارات بزمن 4.885 ثوانٍ.



وشهدت فئة البقي منافسة قوية، حيث حقق عبدالله صالح السليطي من دولة قطر المركز الأول بزمن 6.676 ثوانٍ، وحل ثانياً مهنا محمد النعيمي من قطر بزمن 3.675 ثوانٍ، فيما جاء ثالثاً سيف ناصر الحاي من الإمارات بزمن 3.772 ثوانٍ.

وفي فئة عجلتين وكالة، واصل المتسابقون الإماراتيون تألقهم، حيث فاز محمد الهاملي بالمركز الأول بزمن 4.686 ثوانٍ، تلاه عبيد هياي المنصوري في المركز الثاني بزمن 4.817 ثوانٍ، بينما حل ثالثاً حمد خلفان القمزي بزمن 4.866 ثوانٍ.



وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة حققت نجاحاً لافتاً من حيث التنظيم والمشاركة والمستويات الفنية، مشيرة إلى أن منافسات الدراج ريس شكلت إحدى أبرز محطات رياضات المحركات ضمن مهرجان ليوا الدولي وأسهمت في استقطاب نخبة المتسابقين من داخل الدولة وخارجها وسط حضور جماهيري مميز.

وتتواصل فعاليات ليوا الرياضية المصاحبة للمهرجان بشكل يومي حتى اليوم الختامي الثالث من يناير المقبل وتقام المنافسات برعاية من شركة جيتور الراعي الرئيس للسيارات في المهرجان.