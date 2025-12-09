«حب الطعام» ينهي أحلام أضخم رياضي في ملاعب العالم



أنهى «حب الطعام» أحلام ديزموند واتسون، لاعب كرة القدم الأمريكية الذي يعد أضخم رياضي في ملاعب العالم بوزن يصل إلى 220 كيلوغراماً، بعدما فشل في تخفيض وزنه بالشكل المثالي الذي يسمح له بمواصلة مسيرته الكروية. وكان واتسون، البالغ «22 عاماً»، قد انضم إلى فريق تامبا باي مطلع العام الحالي بعد تجربة ناجحة في دوري الجامعات لفت خلالها الأنظار بوزنه الضخم وقدرته على التحرك رغم عدم انسجام المرونة مع حجم جسمه.

وفي بداية مشواره مع الفريق الذي حقق من خلاله حلمه الأكبر، تمكن من خفض 6 كيلوغرامات عبر اجتهاده في التدريبات واتباعه برنامجاً غذائياً صحياً، لكنه لم ينجح في الصمود طويلاً أمام شغفه بالطعام، فعاد إلى وزنه السابق، ما دفع المدرب إلى استبعاده من الكشوفات أخيراً في خطوة شكلت صدمة كبيرة له.



واعترف الشاب الأمريكي بأن عاداته السيئة في تناول الطعام تسببت له في الكثير من المشكلات وانعكست سلباً على مسيرته، وقال: التوقف أثناء القيادة من أسوأ العادات التي أقوم بها، فعندما أكون في الطريق أتوقف عند محطات الوقود وأشتري الوجبات، إنها مشكلة كبيرة بالنسبة لي، وأعمل حالياً على التخلص منها.



ويدرك واتسون صعوبة حصوله على فرصة جديدة للعب بوزنه الحالي، ما جعله يفكر بجدية أكبر في تخفيض وزنه واستعادة أحلامه، وسط دعم كبير من أسرته الرياضية، إذ إن والدته عداءة سابقة، وشقيقه الأكبر لاعب كرة قدم، وشقيقته الصغرى تمارس كرة الطائرة، ووضعت الأسرة أمامه خيارين، إما الاستمرار في حب الطعام أو التخلي عن عاداته السيئة حتى يتخلص من وزنه الزائد، وهو ما يركز عليه حالياً أملاً في تجديد مشواره في الملاعب ونيل فرصة أخرى في الفترة المقبلة.