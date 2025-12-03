بين الغيوم... مباراة كرة قدم على ارتفاع 1800 متر



أثار لاعب الرياضات الخطرة الروسي سيرغي بويسوف ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نفّذ استعراضاً غير مسبوق تمثل في خوض مباراة كرة قدم على ارتفاع 1,800 متر فوق سطح الأرض، فوق منصة صغيرة مُثبتة أسفل منطاد هوائي.





ويظهر في مقطع فيديو نشره بويسوف على إنستغرام لاعبان يرتديان زياً رياضياً، إضافة إلى أحزمة أمان، وهما يتبادلان الكرة في الهواء قبل أن يؤدي أحدهما احتفال «سيــوو» الشهير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.





وأكد بويسوف في تعليق مرفق بالفيديو أنه سجّل رقماً قياسياً عالمياً جديداً، قائلاً: «نظّمنا أول مباراة كرة قدم في العالم تحت منطاد هوائي وعلى ارتفاع 1,800 متر.





وحصد المقطع رواجاً هائلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تخطّى عدد مشاهداته 46 مليوناً على حساب بويسوف في إنستغرام، فيما انتشرت لقطات المباراة الجوية بسرعة على منصة X بعد أن أعادت حسابات عدة نشر المشاهد اللافتة.





اكتسب بويسوف شهرة عالمية واسعة وكرس مكانته كأحد أبرز محترفي الرياضات الجوية الخطرة في الأعوام الأخيرة، بعدما حقق سلسلة من العروض غير المسبوقة تحت المناطيد الهوائية وفي أجواء التحليق الحر.





ففي عام 2023، أصبح بويسوف أول شخص يقفز بالمظلّة من أعلى ناطحة سحاب في أوروبا، مركز «لاختا» في سانت بطرسبورغ، وهو إنجاز منحه انتشاراً واسعاً بصفته أحد أبرز منفّذي الاستعراضات الجوية فائقة الخطورة.





وفي 23 سبتمبر 2024، نظم بويسوف أول نزال ملاكمة يُقام فوق السطح العلوي لمنطاد هوائي أثناء تحليقه الحر في موسكو، بمشاركة رياضيين محترفين.





كما قدم في 12 مارس 2025 عرضاً آخر لافتاً، حين خاض مباراة في كرة الطاولة مع حامل رقم غينيس العالمي فلاديمير مورزايف، فوق منصة معلقة أسفل منطاد هوائي على ارتفاع 2,450 متراً فوق «خزان أزات» في أرمينيا.





وفي 5 يونيو 2025، نفذ بويسوف ما وُصف بأنه أخطر عروضه على الإطلاق، إذ قام بحركات تأرجح عملاقة على عارضة جمباز معلقة تحت منطاد هوائي على ارتفاع 1,500 متر، من دون استخدام أي معدات أمان أو مظلّة. وسجل هذا الاستعراض كرقم قياسي عالمي جديد.