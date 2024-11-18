20 دولة تشارك في «دولية دبي للقفز بالمظلات» 28 نوفمبر

بدأ العد التنازلي لبطولة دبي الدولية للقفز الحر بالمظلات التي تقام سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودعم من مجلس دبي الرياضي.

وتنطلق المنافسات 28 الجاري وتستمر حتى 8 ديسمبر المقبل، بسكاي دايف دبي وشاطئ الصفوح وبمشاركة أكثر من 20 دولة، ووضعت اللجنة المنظمة اللمسات الأخيرة لتجهيز موقع استضافة الحدث واستراحة الوفود، حيث تشرف شركة ميديا لاند على العمل الميداني.

وأكد المهندس سامح حبيب مدير عام ميديا لاند، أن تهيئة موقع البطولة وتجهيزه بدأ قبل أسبوعين من الآن، وأن الأشغال ستنتهي في غضون 3 أيام استعداداً لاستقبال الوفود المشاركة وانطلاق التدريبات.

مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب الأجنحة الخاصة بالفرق المشاركة بديكور يبعث الراحة والطمأنينة والاسترخاء في نفوس المشاركين من إداريين ومدربين وقافزين على حد سواء، منوهاً إلى أن هناك أربعة مهندسين هم أسامة صبحي ومعاونوه تامر حسني ورفيق الرفاعي ومحمد عبد اللاه وحمدي محمود يتابعون العمل ميدانياً على مدار الساعة حتى تكتمل الصورة بالشكل الذي يليق بالبطولة وليحظى العمل برضاء الجميع، ومؤكداً أن هناك الكثير والجديد الذي سيشهده جمهور البطولة.

وأوضح عبد الله مراد رئيس لجنة الإعداد والدعم اللوجستي أن هناك تغييراً لمكان منافسات بطولة دقة الهدف، حيث تم اختيار شاطئ الصفوح «بين القصرين» وهو مكان مثالي وآمن للقافزين، فيما ستقام منافسات بطولة التزحلق على الماء في سكاي دايف دبي كالعادة بسبب جودة وأمان المكان، منوهاً إلى أن العمل سينتهي خلال هذا الأسبوع بالمكانين. ووجه عبد الله مراد الشكر إلى سكاي دايف دبي التي تعاونت مع اللجنة المنظمة وقدمت كل التسهيلات الممكنة لإنجاح الحدث الكبير.

ويشارك في إدارة المنافسات 26 حكماً دولياً وسيتم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لتسريع وتيرة العمل، وقد حرص كل من يوسف الحمادي مدير اللجنة المنظمة العليا ومحمد يوسف عبد الرحمن نائب مدير اللجنة على الحضور إلى مسرح البطولة في المكانين، ومتابعة العمل لحظة بلحظة وترؤس الاجتماعات في فندق جولدن تيوليب ميديا مقر إقامة الوفود.