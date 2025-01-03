الرفاعي يحقق أفضل زمن في " توربو 6 سلندر" بمهرجان ليوا

شهد اليوم الأول من منافسات صعود تل مرعب ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025، تحديات قوية بين المتسابقين في الفئات المختلفة، وتنافس المشاركون على تحقيق أفضل زمن في صعود التل المعروف بصعوبته وإثارته.وتألق المتسابقون الإماراتيون، في فئة توربو 6 سلندر، وحققوا المراكز الثلاثة الأولى، حيث حل في المركز الأول خالد الرفاعي بزمن قدره 5.980 ثانية،

فيما جاء في المركز الثاني حمد محمد الحبابي، وفي المركز الثالث عبد الله محمد الدهماني .وفي فئة غاز 8 سلندر حقق المركز الأول عبد الله إسماعيل محمد من سوريا، بزمن قدره 5.808 ثانية، وفي المركز الثاني خالد عبد الله راشد من الإمارات، وفي المركز الثالث عيسى عبد الله مشربك.

وشهدت المنافسة أيضا مشاركة فئة السيارات الكهربائية والتي خصصت لها مشاركة بمحاولات الوصول للمسافة الأعلى على تل مرعب.ويواصل مهرجان ليوا الدولي 2025 تقديم فعالياته المتنوعة في اليوم الختامي غدا، حيث تقام الجولة النهائية لمنافسات صعود تل مرعب، ويتم التنافس فيها على ثلاث فئات هي الفئة المفتوحة، وفئة الوكالة، وفئة الهايلوكس.

وحرصت اللجنة المنظمة على تطبيق أعلى معايير السلامة والتنظيم، مؤكدة ضرورة تجهيز السيارات بحزام أمان رباعي النقاط وارتداء بدلة سباق معتمدة.

وشددت على تسجيل المشاركين قبل موعد السباق بثلاث ساعات من خلال التطبيق المخصص للفعالية، لافتة إلى أن أي سيارة تخالف الشروط الفنية سيتم استبعادها لضمان سلامة الجميع.