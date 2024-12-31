حاكم أم القيوين يشهد ختام مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، منافسات اليوم الختامي من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «اللبسة 2024 - 2025»، كما شهد سموه المنافسات الخاصة بسن الحول والزمول، بحضور جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة وإخوانهم من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وتصدر «ضاري» لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي مراحل الشوط الرئيسي الأول، محققاً المركز الأول، ونال «شداد» المركز الأول في الزمول المحليات بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 9:16:41 دقائق، وفي الشوط الثاني تحدي الحول المحليات كانت «مصيحة» لمانع علي محمد بن حماد الشامسي أول الواصلين لخط الختام محرزة المركز الأول والسيف الفضي بزمن قدره 9:08:70 دقائق، وفي الشوط الثالث فاز «الطايف» لأحمد سلطان الحلامي ببندقية الزمول المفتوح، بعد وصوله بزمن بلغ 9:16:40 دقائق، وفي الشوط الرابع الأخير كان السيف الذهبي للحول المفتوح من نصيب «وجدان» لسيف علي راشد بن سويلم، بعد وصولها خط الختام في زمن قدره 9:12:70 دقائق.

وكرم صاحب السمو حاكم أم القيوين في نهاية فعاليات السباق الفائزين في الأشواط الرئيسية، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة.

من جهته، قدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم الكبير الذي يقدمه للرياضات التراثية كافة، وسباقات الهجن على وجه الخصوص.

وقال معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان في تصريحاته بمناسبة ختام مهرجان محمد بن زايد آل نهيان للهجن ومزاينة الإبل «اللبسة 2024-2025»: إن المهرجان أنهى محطته الـ14 مواصلاً تحقيق الإنجازات والطموحات التي ينتظرها الملاك والمضمرون، ونتقدم جميعاً بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على حضوره المنافسات واهتمامه بهذا الحدث الكبير، وإلى سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، على متابعته المتواصلة للمهرجان طوال الأيام الماضية، ومما لا شك فيه أن المهرجان بتنقله من إمارة لأخرى ينشر السعادة والفرح لدى جميع المشاركين فيه.

على جانب آخر، اختتمت مساء أمس مزاينة الإبل ومسابقة المحالب في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «اللبسة 2024-2025»، التي أقيمت خلال الفترة من 25 لغاية 30 ديسمبر الجاري في ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان في ختام يومه السادس الفائزين في أشواط مزاينة الحول ومسابقة المحالب، بحضور عبدالله مبارك المهيري، مدير اتحاد سباقات الهجن مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وعدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية، وزوار المزاينة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.