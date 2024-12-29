سباق الاستعراض الرملي للسيارات ينطلق غداً بمهرجان ليوا

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي، انطلاق منافسات سباق الاستعراض الرملي للسيارات على تل مرعب غدا الاثنين ولمدة يومين.

ويشمل سباق هذا العام فئتين رئيسيتين الأولى فئة 8 إسطوانات وهي مخصصة للمركبات ذات الأداء العالمي، والمعتمدة على محركات قوية، والثانية فئة 6 إسطوانات وهي الأكثر تنافسية بين الهواة والمحترفين، وتجمع بين القوة والمرونة.

وتعتمد اللجنة المنظمة نظام تقييم شامل في منح النقاط لأصحاب الإستعراض الأفضل من خلال المنافسة على عدة نقاط أهمها السرعة والتسارع، والمهارة والتحكم، من خلال قدرة السائق على التعامل مع التحديات والأداء الفني.