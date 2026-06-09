الإماراتي عمر البنا يتألق في سباق تحدي الرجل الحديدي في أمريكا

حقق البطل الإماراتي عمر إسماعيل البنا إنجازاً رياضياً جديداً بإكماله سباق الرجل الحديدي الذي أقيم بولاية فلوريدا - جاكسونفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعد أحد أصعب سباقات التحمل على مستوى العالم، لما يضمه من تحديات رياضية تجمع بين السباحة لمسافات طويلة 3.8 كلم وركوب الدراجات لمسافة 180 كلم والجري لمسافات ماراثونية 42 كلم، وهو ما يتطلب مستويات عالية من اللياقة البدنية والقدرة الذهنية والصبر والتحمل.



ونجح البطل الإماراتي عمر البنا في إكمال السباق بعد فترة طويلة من التحضيرات والاستعدادات التي تضمنت تدريبات شاقة ودؤوبة لأشهر طويلة، وبالفعل جسّد عمر البنا خلال التحدي رحلة ملهمة «من التحمّل إلى التميّز»، حيث استطاع تجاوز كافة الصعوبات وإكمال السباق بنجاح، ونجح في تحقيق رقم متميز في السباحة «ساعة وخمس دقائق» لمسافة 3.8 كلم وهو رقم جديد لرياضيي الإمارات، في لحظة فخر تعكس عزيمة وإصرار أبناء الدولة في كافة البطولات والفعاليات.



ويأتي إنجاز عمر البنا ليؤكد التواجد المتميز لأبناء الإمارات في المحافل الدولية، وقدرتهم على المنافسة وسط التحديات العالمية، كما يشكل إلهاماً للأجيال القادمة من أجل مواصلة التميز وتحقيق الإنجازات.