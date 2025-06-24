3 فئات في ختام منافسات موسم سباقات رحلة الهجن

اختُتم موسم سباقات «رحلة الهجن» الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة كبيرة من جنسيات مختلفة.

وجاءت المنافسات في ثلاث فئات رئيسية، حيث توّجت ويندي من هونغ كونغ في فئة وزن الفردة، بينما حلّت البولندية باربرة في المركز الثاني، وجاءت البريطانية لورا بالمركز الثالث.

أما في فئة الوزن المفتوح للسيدات، تمكنت النمساوية آنا لومبي من تحقيق المركز الأول، فيما جاءت البريطانية أليسون في المركز الثاني، والبلجيكية آنا هوبير في المركز الثالث.

وتمكن الفرنسي محمد من حصد لقب الرجال بتحقيقه المركز الأول، أما المركز الثاني فذهب إلى الهندي صالح، وحل المصري بهاء في المركز الثالث.

وجاء هذا السباق الذي أقيم تحت شعار«قيّض متنومس» بمثابة المحطة الأخيرة لموسم سباقات رحلة الهجن للموسم الحالي.

توّج الفائزين عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بحضور راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، ونتالي جوزيف أواديسيان مدير إدارة الإذاعات، ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي في المركز.

من جهته، أعرب عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن سعادته بمستوى التنظيم والمشاركة، مشيداً بالتطور المستمر لهذا الحدث التراثي، والذي يؤكد مرة أخرى أن الإمارات هي وطن يجمع العالم بأكمله مع الحفاظ على الثوابت الوطنية من خلال إبراز أصالة التراث الإماراتي وهويته الثقافية.

حيث قال: ما شهدناه هذا العام ليس مجرد سباقات، بل هو احتفاء حيّ بتراث الإمارات، إن مشاركاتنا في مختلف مضامير الدولة كانت بمثابة شهادة على أن تراثنا لا يزال نابضاً ومُلهماً.

وختم حديثه بالقول: طموحنا أن تكون هذه الماراثونات بمثابة نافذة للعالم على تراثنا، ومنصة مستدامة تستقطب المشاركين من جميع دول العالم، تحت مظلة واحدة تجمع بين الفخر بالهوية والانفتاح على الآخر.