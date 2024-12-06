8 ميداليات للإمارات في «عالمية دبي للقفز بالمظلات»

حصد منتخب الإمارات للرياضات الجوية 8 ميداليات في بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات التي اختتمت منافساتها أول من أمس بنادي سكاي دايف. وتنوعت ميداليات منتخب الإمارات، ما بين الميدالية الذهبية للفرق في مسابقة التزحلق على الماء، إضافة إلى 3 ميداليات فضية في مسابقة دقة الهدف للفرق، وفي الاستعراض الحر «الفري ستايل» فرق، وفي السرعة فردي، فيما حصل عبدالباري قبيسي لاعب منتخبنا على 3 ميداليات برونزية في فئات الفردي العام ومسابقة دقة الهدف، ومسابقة السرعة، وأضاف شين لوي البرونزية الرابعة في مسابقة السرعة.

وبهذه المناسبة التي تزامنت مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد 53، أهدى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية هذه الإنجازات إلى القيادة الرشيدة.

وأكد يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات، مدير اللجنة المنظمة العليا، أن الإنجازات التي تحققت في هذه النسخة بداية من تحول البطولة إلى العالمية باعتماد الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، ثم فوز منتخب الإمارات بـ8 ميداليات، تحققت بفضل الدعم الذي تحظى به الرياضات الجوية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وفرض المنتخب الأمريكي تفوقاً واضحاً على منافسات البطولة بتحقيقه أربع ميداليات ذهبية بينها الميدالية الذهبية للترتيب العام.

وقام بتكريم الفائزين، يوسف حسن الحمادي ومحمد يوسف نائب مدير اللجنة المنظمة ونيلتون غوميز رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية «سيزم» والمجري توماس رئيس لجنة المظلات في المجلس الدولي للرياضة العسكرية والخبير هلموت شليش والكسي كول رئيس حكام التزحلق على الماء ومحمد الحرزي.