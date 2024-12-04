جلسة تدريبات مفتوحة لنجوم «أبوظبي إكستريم» بالعين

أجرى عدد من النجوم المشاركين في النسخة الثامنة من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 8)، أول من أمس في العين جلسة تدريب مفتوحة، وقدم النجوم عروضاً حافلة بالمهارات الفنية المميزة، ما منح عشاق الفنون القتالية تجربة استثنائية ولمحة عن الإثارة والتشويق التي تنتظرهم في ليلة النزال المقررة بعد غدٍ. وسجلت الفعالية الفريدة مشاركة نجوم عالميين، بمن فيهم جيمس غالاغر، وجافيل فيلو، وسايبورغ، وهيثم رضا، وتاليسون سواريز، وبيكن جي، ما أضفى مزيداً من التشويق إلى الحدث مع مزيج من مهارات الجوجيتسو والجرابلينج، ولا سيما مع مشاركة الأبطال الإماراتيين خالد الشحي وشما الكلباني، واللذين قدما عرضاً يبرز مدى تطور رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات.

وشهدت الفعالية إقبالاً لافتاً من الجمهور واجتذبت العديد من المتفرجين ومنحتهم فرصة التفاعل والتقاط الصور مع الرياضيين ومشاهدتهم عن كثب، الأمر الذي يعكس الشعبية اللافتة التي تحظى بها أبوظبي إكستريم، خصوصاً مع الأصداء العالمية والنجاحات العديدة التي حققتها منذ انطلاقها وعلى مدار نسخها المتعاقبة.