اصطدام مظلي بلوحة النتائج في ملعب بفرجينيا «فيديو»

نجا مظلي من حادث اصطدام بلوحة النتائج في ملعب «لين ستاديوم» التابع لجامعة فيرجينيا، قبيل انطلاق مباراة استعراضية لكرة القدم الأمريكية، ما أدى إلى تأخير بدايتها.

وأوضحت الجامعة عبر منصة «إكس» أن المظلي تم تأمينه بأمان، وهو في حالة مستقرة حالياً عقب عملية إنقاذ سريعة، دون الكشف عن هويته. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أن المظلة علقت أعلى لوحة النتائج، قبل أن يتدخل عناصر الطوارئ لإنزاله.



وأكدت إدارة الجامعة في بيان أن «الأولوية القصوى تظل لسلامة المصاب»، معربة عن تقديرها لرجال الإسعاف، وفرق التنظيم والكوادر الطبية على استجابتهم السريعة والمنسقة والمهنية. ويأتي هذا الحادث قبيل مباراة استعراضية سنوية، تقام عادة استعداداً للموسم الجديد، حيث تجذب فعالياتها عروضاً ترفيهية من بينها القفز المظلي.