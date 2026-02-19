انهيار جليدي يودي بحياة 8 متزلجين

لقي ثمانية متزلجين مصرعهم إثر انهيار جليدي ضرب جبال كاليفورنيا، في حادث مأساوي أعلنت تفاصيله السلطات المحلية، وأثار حالة من الصدمة في المنطقة.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، نقلًا عن شرطة مقاطعة نيفادا، بالعثور على جثث ثمانية من أصل تسعة متزلجين كانوا في عداد المفقودين عقب وقوع الانهيار، فيما لا يزال شخص واحد مفقودًا، مع ترجيحات بوفاته.

وأوضحت الشرطة أن المجموعة التي تعرضت للانهيار كانت تضم 15 شخصًا، كانوا يمارسون التزلج في المنطقة الجبلية قبل أن تفاجئهم الكتلة الجليدية.

وتمكنت فرق الإنقاذ، بعد نحو ست ساعات من وقوع الحادث، من الوصول إلى ستة ناجين، كما عثرت في البداية على جثث ثلاثة من أفراد المجموعة، قبل أن يتم لاحقًا اكتشاف خمس جثث أخرى في محيط موقع الانهيار.

وأشار مسؤولو الطوارئ، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن سوء الأحوال الجوية وصعوبة التضاريس الجبلية يعرقلان عمليات انتشال الجثامين، ما يزيد من تعقيد جهود البحث والإنقاذ في المنطقة.

وأكدت السلطات أن عمليات التمشيط واجهت تحديات كبيرة بسبب الثلوج الكثيفة والانحدارات الحادة، ما اضطر فرق الإنقاذ إلى العمل بحذر شديد لتجنب وقوع حوادث إضافية.

وكانت تقارير أولية قد أشارت في البداية إلى وجود عدد أكبر من المتزلجين والمفقودين، قبل أن تصحح الجهات المختصة هذه الأرقام مع تقدم عمليات البحث وتحديد هوية الضحايا.

وتواصل فرق الطوارئ أعمالها في موقع الحادث، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية والتعامل مع تداعيات واحدة من أسوأ الحوادث الجبلية.