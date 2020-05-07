أستراليا المفتوحة 2021 في طريقها إلى الإلغاء

أعترفت اللجنة المنظمة لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، بأن نسخة العام المقبل تواجه خطر الإلغاء في أسوأ السيناريوهات بسبب فيروس كورونا المستجد، لكنهم أكدوا أنهم يبحثون مجموعة من الخيارات على أمل أن تتلاشى أزمة "كوفيد-19".
وأدت جائحة "كوفيد-19" التي تسببت بوفاة نحو ربع مليون شخص حول العالم، إلى شلل شبه كامل في الرياضة، وتعليق منافسات الكرة الصفراء منذ مارس الماضي وحتى 13يوليو المقبل على الأقل، بما شمل إلغاء ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وتأجيل بطولة رولان غاروس الفرنسية إلى سبتمبر.
وسيقرر منظمو بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، في منتصف يونيو ما إذا كانت فلاشينغ ميدوز ستبدأ في الموعد المحدد في نيويورك في أغسطس أم لا. ومن المقرر أن تقام البطولة الافتتاحية للموسم في ملبورن في الفترة من 18 إلى 31 يناير، بعد أكثر من ثمانية أشهر، وقال المنظمون أنهم سيلتزمون بأي قيود سيتم تطبيقها في ذلك الوقت.
وقالت متحدثة باسم اللجنة المنظمة في تصريح لوكالة فرانس برس "لم نخف أبدا أننا ندرس بعض السيناريوهات"، مضيفة "نأمل في الأفضل لكننا نخطط لكل شيء". وتتراوح الخيارات بين الإلغاء وفرض الحجر الصحي على اللاعبين الأجانب والسماح للمشجعين الأستراليين فقط بحضور الغراند سلام.
وقالت "يتعين علينا النظر بجميع الخيارات لأن الكثير من القرارات ستكون خارجة عن سيطرتنا وتتعلق بالإرشادات والقيود الحكومية، لذلك يجب أن تكون لدينا بعض البروتوكولات الجاهزة من أجل ضمان سلامة الجميع".