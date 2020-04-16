أبوظبي الرياضي"ينظم سباق خلك في البيت للجري"

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم مجلس أبوظبي الرياضي يومي الجمعة والسبت 17 و 18 أبريل الجاري سباق خلك في البيت للجري، ضمن مبادراته المتواصلة لتفعيل الأنشطة الرياضية عن بعد وتعزيز التواصل مع فئات المجتمع عبر الرياضة وتشجيعهم على ممارستها من البيت للحفاظ على لياقتهم البدنية ودعوتهم لجعلها نمط الحياة اليومية والصحية.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن فتح باب التسجيل المجاني في السباق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمجلس لمسافات 3 كم و 5 كم و 10 كم، إضافة إلى مسافة 1 كم المخصصة لصغار السن، لتتناسب المسافات مع جميع أفراد العائلة.

ويمكن للراغبين المشاركة في السباق في أي وقت على مدار يومي الجمعة والسبت، على جهاز المشي، أو في حديقة المنزل، أو حول الصالة داخل البيت، وذلك من خلال ربط تقنيات مختلف ساعات اليد الرياضية بالنظام المعمول به، والذي يتيح معرفة الزمن المستغرق في قطع المسافة التي تم اختيارها من قبل المشارك.

من جهته أكد طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي على أهمية إقامة السباق وتوفير فرص جديدة للتفاعل والتنافس الرياضي، والعمل على تشجيع ودعم جميع فئات المجتمع للاستمرار بممارسة النشاط البدني والحفاظ على اللياقة البدنية، بالبقاء بالبيت والتغلب على الأزمة الراهنة من خلال الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للجهات المختصة.

وقال الهاشمي: "يمثل السباق المجتمعي، محطة مهمة ضمن حملاتنا ومبادرتنا المتواصلة لتشجيع كافة افراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني الذي يرفع ويعزز من أداء الجهاز المناعي في الجسم، كما يشكل السباق أيضاً مبادرة تشجيعية لجميع أفراد العائلة للمشاركة من خلال توفيره 4 مسافات، وعلى مدار يومي الجمعة والسبت 17 و 18 ابريل الجاري".