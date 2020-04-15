عضو بنادي الثقة يبتكر كمامة وجه للوقاية من كورونا

المصدر: البيان الالتروني

قام حيدر طالب أربيع عضو مجلس إدارة نادي الثقة لأصحاب الهمم والأمين العالم للإتحاد العالمي لأصحاب الهمم بإبتكار واقي للوجه ( ماسك ) من أدوات بسيطة وذلك للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) .

وأشار حيدر طالب بأن الفكرة واتته من خلال النقص في الكمامات الطبية وعدم توفرها بسهولة فكان استخدام أدوات متوفرة من الورق البلاستيك واللاصق الشعر لعمل الكمامات لتوفير الحماية اللازمة للأشخاص ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا،

موجها الشكر إلى إدارة مجلس إدارة نادي الثقة لأصحاب الهمم برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم في توفير الدعم والتشجيع في كافة المبادرات التي أقوم بها والتي تهدف إلى تقديم أفضل رعاية لذوي الإعاقة وأسرهم.



يذكر أن حيدر طالب له الكثير من المبادرات المجتمعية الخاصة بذوي الإعاقة ومنها الحصول على جائزة جينيس ريكورد من خلال استخدام الكرسي الكهربائي لأطول مسافة ممكنة.