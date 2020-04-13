مدرب هيرتا برلين يتنازل عن معظم راتبه

المصدر: (د ب أ

قرر برونو لاباديا المدير الفني الجديد لفريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم التنازل عن "جزء كبير" من راتبه طوال فترة توقف منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا) بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن ذلك مايكل بريتز المدير الإداري لنادي هيرتا برلين خلال تقديم المدرب الجديد لاباديا رسميا اليوم الاثنين، وقد وصف قرار المدرب بأنه "رائع ومميز".

وحسم نادي هيرتا برلين تعاقده مع المدرب لاباديا الخميس الماضي، ليصبح رابع مدرب في الموسم الحالي للفريق، الذي يحتل المركز الثالث عشر بجدول البوندسليغا، بعد أنتي كوفيتش ويورجن كلينسمان وألكسندر نوري.

وجرى تعليق منافسات البوندسليغا منذ منتصف مارس الماضي ويستمر حتى 30 أبريل الجاري على أقل تقدير، وتتطلع الأندية إلى استكمال منافسات الموسم حتى من خلال إقامة المباريات بدون جماهير، لكن هذا يعتمد على موافقة السلطات ومسؤولي الصحة.