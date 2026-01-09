مباراتان في افتتاحية كأس دبي الفضي للبولو غداً

يحتضن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، منافسات كأس دبي الفضية، باكورة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو 2026، ومن المقرر أن يقص شريط الافتتاح بمواجهة بين فريقي بنجاش ونظيره ذئاب دبي عند الساعة الثانية من بعد ظهر غد السبت، ويعقبها مباراة فريقي الإمارات والحبتور عند الرابعة عصراً.



وتعد المباراة الثانية، نهائي مبكر وتجمع بين فريقين يمتلكان خيول قوية، ويقود فريق الإمارات، سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ويقود فريق الحبتور محمد الحبتور، ويمتلك الفريقان مقومات تمكن كل منهما من الفوز إذا ما أحسن كل منهما استغلال هذه المقومات من لاعبين وخيول والاستعانة بالخطط وديناميكية اللعب أي سرعة التحول من الهجوم إلى الدفاع والعكس.

في حين، تتساوى الكفتان في المباراة الأولى، والتي تجمع بين فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، إلا أن ما يرجح كفة أحدهما على الآخر هو جماعية الأداء وقوة الخيول، خاصة أن البطولة تحمل هانيدكاب 20 جول.



وتعد البطولة أولى المسابقات التي تلعب هذا الموسم بهذا التصنيف العالي، ولا يعرف أي فريق مشارك بقوة وتجانس الفريق المنافس، ويصعب التكهن بقوة أي فريق إلا في أعقاب المباراة الأولى التي ستكشف كل الأوراق والخطط وقوة الفرق ونقاط الضعف.



ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال لحضور حفل الافتتاح، وأعدت وايفزا الراعي الرسمي لنشاط الحبتور للبولو، برنامجاً حافلاً يتضمن العديد من المفاجآت، وبينها هدايا مالية وعينية وعروض فنية وموسيقية وعروض للأزياء، كما سيكون جمهور وعشاق اللعبة والحضور على موعد، مع مسابقة البحث عن الكنز عقب المباراة الثانية، وسيمنح أصحاب الحظ السعيد جوائز مالية وهدايا قيمة.