8 فرق تشارك في بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو



أعلنت إدارة نادي دبي للبولو والفروسية عن تنظيم بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو خلال الفترة من 5 يناير لغاية 17 يناير المقبل بمشاركة ثمانية فرق تتنافس على اللقب وهي: فريق الإمارات، نون بولو، بنغش بولو، بنسالي بولو، جهانغيري بولو، الباشا بولو، إكويتي بولو، وبيندراي بولو، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر النادي بمنطقة المرابع العربية بدبي بحضور خالد الياسي مدير اندية شركة إعمار وشكري أبو السعود، المدير العام لنادي دبي للبولو والفروسية وسانتياغو تورّيغيتر، مدير البطولات في اتحاد الإمارات للبولو، وممثلي الفرق الثمانية المشاركة بالبطولة والعديد من المسؤولين.



وأقيمت خلال المؤتمر مراسم إجراء القرعة بين الفرق الثمانية المشاركة حيث جاءت متوازنة وفق رؤية جميع ممثلي الفرق، ومن المتوقع أن تشهد البطولة مستوى عالياً من التميز الرياضي، وأظهرت الفرق المشاركة مهارات استثنائية من خلال مشاركاتها في بطولات رفيعة المستوى محلياً ودولياً، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لرياضة البولو الاحترافية.



وأكد خالد الياسي أن البطولة تُجسد احتفالاً بالمهارة والروح الرياضية والإرث العريق لرياضة البولو في المنطقة، كما تعزز دور نادي دبي للبولو والفروسية في رعاية هذه الرياضة والارتقاء بها على مختلف المستويات، ومن خلال توفير منصة مرموقة على أرضه، يتيح النادي للفرق المحلية، من المواهب الصاعدة إلى اللاعبين المخضرمين، استعراض قدراتهم على ملاعب احترافية، وثمن المشاركة الكبيرة بهذه البطولة موجها الشكر والتقدير للجميع ومتمنياً التوفيق لتحقيق الطموحات المنشودة.



قال سانتياغو توريغيتر، مدير البطولات في اتحاد الإمارات للبولو: تواصل بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو كونها ركناً أساسياً في روزنامتنا التنافسية. وتمثل هذه البطولة عمق المواهب في المنطقة والتزامنا بتطوير رياضة البولو على أعلى المستويات. ومع مشاركة ثمانية فرق متميزة وجدول مباريات منظم بعناية، نحن واثقون بأن الجماهير ستستمتع بمباريات حماسية وبولو عالمي المستوى طوال الموسم.



من جانبه قال شكري أبو السعود، المدير العام لنادي دبي للبولو والفروسية: «يشرفنا استضافة السحب المباشر وبطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو مرة أخرى. يوفر نادي دبي للبولو والفروسية بيئة فريدة يلتقي فيها sport والتراث وروح المجتمع، ونتطلع إلى الترحيب باللاعبين والعائلات وعشاق البولو في تجربة بطولة لا تُنسى، سواء داخل الملعب أو خارجه».