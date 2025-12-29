تمام بطلاً لكأس سلطان بن زايد للبولو في نسخته السابعة وبن دري وصيفاً



تُوِّج فريق تمام بطلاً لكأس سلطان بن زايد للبولو في نسخته السابعة، عقب فوزه على فريق بن دري بنتيجة تسعة أهداف ونصف مقابل تسعة أهداف، في ختام البطولة التي حظيت برعاية كريمة من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت للفروسية والبولو، والتي اختُتمت مساء الأحد على ملعب نادي غنتوت للفروسية والبولو بحضور رسمي وجماهير كبيرين. وجاءت المباراة النهائية قوية ومتكافئة، عكست المستوى الفني العالي الذي شهدته البطولة منذ انطلاقتها، حيث قدم الفريقان عرضاً مميزاً اتسم بالندية والحماس، وتبادل خلاله الفريقان التقدم قبل أن ينجح فريق تمام في حسم المواجهة والتتويج بالكأس الغالية، عقب الفوز المثير بنتيجة 9.5 مقابل 9 أهداف.

وشهدت البطولة مشاركة أربعة فرق ضمت نخبة من نجوم اللعبة من المواطنين إلى جانب المحترفين، ما أسهم في رفع المستوى الفني وإثراء المنافسات، وسط حضور جماهيري كبير تابع مباريات البطولة التي رسخت مكانتها كإحدى أبرز بطولات البولو المحلية.

وتوج الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان البطل والوصيف، وفريق أبوظبي الفائز بالمركز الثالث، وفريق غنتوت صاحب المركز الرابع، بحضور الشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان، وأرين مسرور بارزاني، والشيخة شما بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخة فاخرة بنت أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخة شيخة بنت هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

كما حضر مراسم التتويج على ملعب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بنادي غنتوت، خلف سالم الواحدي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وعبدالباسط الحمادي المدير التنفيذي للنادي.



وفي مباراة تحديد المركز الثالث، نجح فريق أبوظبي في تحقيق فوز عريض على فريق غنتوت بنتيجة عشرة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف ليحصد المركز الثالث، في ختام تنافسي زاد من زخم يوم الختام الذي تحول إلى مهرجان فرح أسعد المسؤولين الجماهير والحضور الكبير.



من جهته، رفع سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان راعي البطولة، مؤكداً أن الرعاية الكريمة لها الدور الأكبر في النجاحات التي حققتها النسخة السابعة للكأس، كما هنأ جميع الفرق المشاركة على المستوى المتميز والمنافسة القوية، مشيراً إلى أن الفرق الأربعة سعت بكل جد واجتهاد للفوز بلقب البطولة.