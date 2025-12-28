بن دري يواجه تمام في نهائي كأس سلطان بن زايد للبولو اليوم

يسدل الستار اليوم الأحد على منافسات بطولة كأس سلطان بن زايد آل نهيان للبولو في نسختها السابعة، التي تقام على ملاعب نادي غنتوت للفروسية والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بعد مشوار حافل بالإثارة والندية ومشاركة أربعة فرق ضمت نخبة من نجوم اللعبة من أبناء الإمارات إلى جانب عدد من اللاعبين المحترفين.

وتشهد الجولة الختامية إقامة مباراتين حاسمتين تجسدان خلاصة المنافسة التي شهدتها البطولة منذ انطلاقتها، حيث تجمع المباراة الأولى فريقي غنتوت وأبوظبي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، قبل أن تقام المواجهة الختامية المرتقبة بين فريقي بن دري وتمام في صراع على اللقب.

يدخل فريقا غنتوت وأبوظبي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بطموح إنهاء البطولة في موقع متقدم، بعد الأداء المتوازن الذي قدماه خلال الجولات الماضية، مع اعتماد كل فريق على مزيج من عناصر الخبرة واللاعبين الشباب، ما أضفى على مبارياتهما طابعاً تنافسياً قوياً اتسم بالسرعة والانضباط التكتيكي. ولم يحالفهما التوفيق ببلوغ النهائي.

أما المباراة النهائية، التي تجمع فريقي بن دري وتمام، فتعد خلاصة النسخة السابعة وأبرز محطاتها، بعد أن نجح الفريقان في فرض نفسيهما كأقوى المنافسين، مقدمين مستويات فنية عالية وعروضاً ثابتة، مكنتهما من بلوغ النهائي عن جدارة واستحقاق، وشهد مشوارهما مباريات قوية حسمت بفارق أهداف محدود، ما ينذر بنهائي مفتوح على جميع الاحتمالات حتى صافرة الختام، ويذكر أن لقاء الفريقين بالجولة الأولى انتهى لصالح فريق تمام بنتيجة 4.5 مقابل 4 أهداف.

يصاحب ختام البطولة برنامج جماهيري وترفيهي متكامل يجمع بين الرياضة والتراث والأسرة، حيث تفتح منطقة المطاعم والأكلات أبوابها للجمهور، إلى جانب أركان الحرف التراثية، وفعاليات مخصصة للأطفال تشمل ركوب الخيل ومنطقة الألعاب، إضافة إلى فعالية مهارة الفارس، وفي الختام يقام حفل التتويج الرسمي وتسليم الجوائز، بحفل يليق بمكانة الحدث.