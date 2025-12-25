«بن دري» و«تمام» إلى نهائي كأس سلطان بن زايد للبولو



اختتمت مساء أمس منافسات الجولة الثالثة وقبل النهائية من بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها السابعة، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بمشاركة أربعة فرق تضم نخبة من أبرز لاعبي البولو في الدولة، وسط أجواء تنافسية مميزة ومستوى فني عالٍ. وشهدت الجولة مباراتين قويتين أسفرتا عن تأهل فريقي بن دري وتمام إلى المباراة النهائية، المقرر إقامتها الأحد المقبل، للإعلان عن بطل النسخة السابعة من البطولة الغالية.



في المباراة الأولى، نجح فريق بن دري بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم ومحمد بن دري في تحقيق فوز مستحق على فريق أبوظبي بقيادة صالح الجزيري بنتيجة 8 مقابل 5 أهداف، في لقاء اتسم بالندية والقوة منذ بدايته، وفرض بن دري أفضليته تدريجياً بفضل التنظيم الجيد والانتشار السليم في الملعب، إلى جانب الفاعلية الهجومية التي صنعت الفارق، خصوصاً في الأشواط الحاسمة، حيث تمكن من توسيع الفارق وحسم المواجهة لصالحه بثبات وخبرة.

أما المباراة الثانية، فجاءت أكثر إثارة وتشويقاً، وتمكن خلالها فريق تمام بقيادة سلمان بن حيف من التفوق على فريق غنتوت بقيادة علي المري ويوسف بن دسمال بنتيجة 9 مقابل 7 أهداف، بعد مواجهة اتسمت بالسرعة وتبادل السيطرة بين الفريقين، وقدم الفريقان عرضاً فنياً رفيعاً، إلا أن الحسم كان لصالح فريق تمام الذي أظهر تماسكاً كبيراً في اللحظات الحاسمة، واستثمر الفرص المتاحة بكفاءة عالية ليؤكد جدارته بالوصول إلى النهائي.