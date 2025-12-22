«بن دري» و«تمام» يشعلان الجولة الثانية من كأس سلطان بن زايد للبولو



واصلت بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو 2025 منافساتها، وأسفرت مواجهات الجولة الثانية التي أقيمت، أمس الأحد، على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، عن فوز فريقي بن دري وتمام، في البطولة المقامة تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وضمن الأجندة السنوية الحافلة بالبطولات النوعية.



وتقام البطولة خلال الفترة من 16 إلى 28 ديسمبر الجاري بنظام 8 إلى 10 جول، بمشاركة أربعة فرق هي: غنتوت، أبوظبي، بن دري، وتمام، وسط ترقب متزايد مع تقدم الجولات واشتداد الصراع على اللقب.

شهدت المواجهة الأولى إثارة كبيرة، حيث تمكن فريق تمام من حسم مباراته أمام فريق أبوظبي بنتيجة 6.5 مقابل 6 أهداف، في لقاء اتسم بالندية والتقارب حتى اللحظات الأخيرة، ليواصل تمام نتائجه الإيجابية ويعزز موقعه بين فرق المقدمة.



في المباراة الثانية، قدّم فريق بن دري عرضاً قوياً ونجح في تحقيق فوز عريض ومستحق على فريق غنتوت بنتيجة 9 أهداف مقابل 6 أهداف، بعدما فرض سيطرته على مجريات اللقاء واستثمر تفوقه الهجومي، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب ويعوض خسارته في الجولة الافتتاحية.



في ظل تقارب المستويات يمنح المباريات طابعاً عالي الندية والإثارة، وسعي كل فريق لفرض أسلوبه وتحقيق اللقب وهذه المعطيات والنتائج المتقاربة تؤكد أن الجولات المقبلة ستكون أكثر إثارة وحسماً، وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز تمام على بن دري 4.5 مقابل 4 أهداف، وتجاوز غنتوت فريق أبوظبي 6.5 مقابل 6 أهداف.