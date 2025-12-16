كأس سلطان بن زايد للبولو 2025 ينطلق بمشاركة 4 فرق اليوم



برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو 2025، بنسختها السابعة خلال الفترة من 16 إلى 28 ديسمبر الجاري، على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وذلك ضمن الأجندة السنوية لنادي غنتوت، وتأكيداً على الدعم المتواصل لرياضة البولو وتعزيز مكانتها في المشهد الرياضي الإماراتي.



تُقام البطولة بنظام 8–10 جول، بمشاركة أربعة من أبرز فرق البولو وهي: فريق غنتوت، فريق أبوظبي، فريق بن دري، وفريق تمام، حيث تتنافس الفرق في مباريات تأهيلية قوية تمهد الطريق نحو الأدوار النهائية.

وتنطلق مباريات البطولة اليوم الأربعاء بإقامة مباراتين، تجمع المباراة الأولى فريق بن دري المكون من اللاعبين: خالد بن دري، محمد بن دري، بلتازار جاوريتشي، وأوسكار كولومبريس بمواجهة فريق فريق تمام، بتشكيلتة التي تضم اللاعبين سلمان بن حيف، سيمون رولر، باوتيستا بيو، وخوان كروز كارينيو.



تعقبها المباراة الثانية في مواجهة ينتظر أن تحفل بالإثارة والندية وتجمع بين قطبي اللعبة في العاصمة، فريقي أبوظبي الذي يقوده علي المري إلى جانب فيليبي يورينتي، خوان كروز كارينيو، وهوغو بارابوتشي، بمواجهة فريق غنتوت الذي يقودة يوسف بن دسمال، ومعه كل من اللاعبين سيرو أورتوري، سانتوس إريارتي، وتوماس إريارتي.



تشهد البطولة برنامجاً تنافسياً حافلاً بالمواجهات القوية، الى جانب العديد من الفعاليات الجماهيرية المتنوعة تسعد الجميع وسحوبات قيمة، وسط توقعات بحضور جماهيري مميز، بما يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو كمحطة مهمة وبارزة في الفعاليات الرياضية والاجتماعية.