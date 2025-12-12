الحبتور والباشا في نهائي كأس ونستون تشرشل للبولو



تختتم السبت منافسات بطولة كأس ونستون تشرشل السنوية التي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، والتي انطلقت الأسبوع الماضي بمشاركة أربعة فرق هي: الحبتور والباشا والفيصل وRGF وبهانديكاب من 8 إلى 10 جول.



ويواجه فريق الحبتور منافسه فريق الباشا عند الساعة الثالثة والربع عصراً، على اللقب، تسبقها مباراة كأس الترضية لتحديد المركزين الثالث والرابع، والتي تقام عند الساعة الثانية والربع وتجمع بين فريق الفيصل وفريق RGF.



وتأهل الحبتور بعد فوزه على فريق RGF بنتيجة تسعة أهداف مقابل خمسة أهداف ونصف، بينما فاز فريق الباشا على فريق الفيصل بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف.