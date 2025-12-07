الحبتور يهزم الباشا في افتتاح بطولة تشرشل للبولو



حقق فريق الحبتور فوزه الأول في بطولة ونستون تشرشل للبولو والتي انطلقت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وتستمر حتى السبت الموافق الـ 13 من الشهر الجاري، بمشاركة ثلاثة فرق هي الحبتور والباشا والفيصل وبهانديكاب من 8 إلى 10 جول. جاء فوز فريق الحبتور بقيادة الشاب خلف الحبتور على حساب فريق الباشا بقيادة هاني الباشا بعد مباراة قوية ومثيرة، تقدم فيها فريق الحبتور في البداية، ونجح في الحفاظ على تقدمه بفضل الثنائي ماركو بانيللو وخوان جيفارا وقدرته على إيقاف خطورة توماس ويليامز، خصوصاً في الشوط الرابع والأخير لينتهي اللقاء بفوز الحبتور بستة أهداف مقابل خمسة أهداف.