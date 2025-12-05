«الحبتور» و«الباشا» في افتتاح بطولة ونستون تشرشل للبولو



تنطلق السبت بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بطولة ونستون تشرشل السنوية للبولو بمشاركة 3 فرق، هي الحبتور والباشا والفيصل وهانديكاب من 8 إلى 10 جول.



ويلتقي في الثالثة والنصف فريق الحبتور بقيادة خلف الحبتور، أمام فريق الباشا بقيادة هاني الباشا.



وأكد محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، أن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية حريص على إقامة هذه البطولة بصفة سنوية لمشاركة الجالية البريطانية مناسباتها نظراً للعلاقات الوطيدة التي تربط الشعبين الصديقين.



وقال الحبتور إن أهمية البطولة تأتي في كونها تقترب من بطولة كأس دبي الفضية التي تشهد مشاركة أقوى المحترفين فيها ويصل الهانديكاب فيها إلى 20 جول، وهو مستوى يعد الأعلى في النشاط المحلي.