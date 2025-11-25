مباراتان في الدور قبل النهائي لبطولة عيد الاتحاد للبولو



تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، عصر اليوم الأربعاء، مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة عيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات من «8 إلى 10 جول» حيث تقام المباراة الأولى في الثالثة والربع، وتجمع بين فريق مهرة بقيادة طارق الحبتور وفريق بور اونا كابيزا بقيادة توماس اريارتي، فيما تقام المباراة الثانية عند الرابعة والربع، وتجمع بين فريقي الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق جهانجيري بقيادة سعد جهانجيري، وسوف يتأهل الفريقان الفائزان إلى المباراة النهائية وموعدها يوم السبت المقبل، فيما سيلعب الفريقان الخاسران على كأس الترضية في مباراة تسبق النهائي. وينظم منتجع ونادي الحبتور سنوياً هذه البطولة للاحتفاء بعيد الاتحاد، وتعزيز حضور هذه الرياضة الراقية في دولة



يمثل فريق مهرة كل من: طارق الحبتور وبيترا سبانكو وميجيل ديللا ونيكو بتراشي، فيما يمثل فريق بور اونا كابيزا كل من: روماين فيريز وتوماس اريارتي وتشارلز كوني وتي بي سي، أما فريق الحبتور فيضم كلاً من: محمد الحبتور وبالي اوجيزا وخوان كروز وتي بي سي، ويمثل فريق جهانجيري: سعد جهانجيري وايجناسو بيريز وتوماس اريارتي وسانتوس الريارتي.

وأسفرت مباريات الدور التمهيدي، عن فوز الحبتور على فريق مهرة بتسعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف، كما فاز فريق جهانجيري على فريق بور اونا كابيزا بنتيجة ثمانية أهداف مقابل ثلاثة أهداف.