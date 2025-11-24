الحبتور يهزم مهرة في افتتاح كأس «عيد الاتحاد» للبولو



حقق فريق الحبتور للبولو فوزاً كبيراً على منافسه فريق «مهرة بي بي» في افتتاحية بطولة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بنتيجة تسعة أهداف مقابل أربعة أهداف، والتي يستضيفها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وتستمر منافساتها حتى السبت المقبل بمشاركة أربعة فرق وبهانيكاب من 8 إلى 10 جول.



جاءت المباراة قوية بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق مهرة بقيادة طارق الحبتور، ونجح فريق الحبتور في إنهاء شوط المباراة الأول لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ونصف، وواصل تقدمه في الشوط الثاني بإحرازه هدفين إضافيين، وفي الشوطين الثالث والرابع تألق قائد محمد الحبتور، وأحرز 3 أهداف «هاتريك» لفريقه، في المقابل أحرز فريق مهرة هدفين لكل من الثنائي بالي اورجيزا وخوان كروز، ليصعد فريق الحبتور إلى المباراة النهائية السبت المقبل، في انتظار الفائز من لقاء فريق جهانجيري بقيادة سعد جهانجيري ومنافسه فريق بور أونا كابيزا في لقائهما بالدور قبل النهائي للبطولة بعد غد الأربعاء.