الحبتور يواجه مهرة في افتتاحية بطولة عيد الاتحاد للبولو



تنطلق عصر غد الأحد، بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، منافسات بطولة اليوم الوطني، احتفالاً بعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ 54، والتي تستمر منافساتها حتى السبت المقبل، بمشاركة أربعة فرق، هي: الحبتور، وجهانجيري، ومهرة، وبورانوبيزا بهانيكاب من 8 - 10 جول، وتنطلق في الرابعة عصراً، أولى مباريات البطولة، وتجمع بين فريقي الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، ومهرة – PBS بقيادة طارق الحبتور، ويمثل فريق الحبتور كل من: محمد الحبتور، بالي أوروكيزا، خوان كروز، فيما يدخل فريق مهرة – PBS المباراة بتشكيلة تضم: طارق الحبتور، بيترا سبانكو،، ميغيل ديلِيا، ونيكو بيتراشي.



تعد المواجهة الافتتاحية اختباراً حقيقياً لقوة الفريقين، خصوصاً مع جاهزية العناصر، مع بداية البطولة، وسعي كل فريق لتحقيق انطلاقة مثالية، تمنحه دفعة كبيرة في مشوار المنافسة على لقب النسخة الجديدة من البطولة، من جهتها، حرصت إدارة النادي على أن يخرج اليوم الافتتاحي بشكل يتناسب مع المناسبة العزيزة على قلوب الجميع مواطنين ومقيمين، حيث أعدت برنامجاً حافلاً للمتفرجين، وازدانت المرافق والملاعب بأعلام دولة الإمارات، كما وفرت اللجنة المنظمة أماكن وخدمات متنوعة للعائلات والأطفال، لقضاء أحلى الأوقات ومعايشة الفرحة.