محمد الحبتور: موسم البولو الجديد بروفة لمونديال 2026



ثمن محمد خلف الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اتحاد الامارات للبولو، دعم سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت للفروسية والبولو، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة فريق الإمارات للبولو، لدعمهما الكبير للعبة وحرصهما على المشاركة الإيجابية لأنشطة البولو ما أثرى هذه البطولات وأسهم في إنجاحها.



وهنأ الحبتور بمناسبة تدشين نشاط الموسم الحالي 2025 ـ 2026، أسرة بولو الإمارات بالموسم الجديد، متمنياً أن يحظى نشاط الموسم الحالي بحضور جماهيري كبير، لا سيما وأن هذا الموسم يمثل أهمية بالغة لاتحاد البولو لأنه يسبق استضافة الإمارات لكأس العالم 2026 ويعد بروفة حقيقية للتنظيم.



على جانب آخر، يقام عصر غد السبت نهائي كأس الهالوين 2025 بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، وأعدت هيئة المنطقة الحرة الدولية بدبي «ايفزا» برنامجاً حافلاً للجماهير، ويشهد الحدث مشاركة 4 فرق تضم معظم عناصرها من المواطنين، ومنهم محمد خلف الحبتور وطارق الحبتور وخلف الحبتور، والدكتور عبدالرحمن وخليفة الحبتور وغيرهم من اللاعبين الحريصين على التواجد بمثل هذه البطولات.