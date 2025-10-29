تجديد الشراكة بين نادي الحبتور للبولو و«إيفزا» للسنة السادسة على التوالي



أعلنت مجموعة الحبتور وسلطة المنطقة الحرة الدولية «إيفزا» عن استمرار الشراكة والتعاون ورعاية نشاط البولو بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية للعام السادس على التوالي، وتم توقيع الاتفاقية بين الجانبين خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقد بمقر مجموعة الحبتور بدبي، وبحضور محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، مؤسس سلسلة بطولات كأس البولو الذهبية، ومارتن جيه بيدرسون، رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية بدبي «إيفزا».



ووجه محمد الحبتور الشكر إلى «إيفزا»، ومارتن بيدرسون، رئيس الشركة على استمرار رعاية «إيفزا» لرياضة البولو، معرباً عن سعادته بهذه الشراكة، التي ستضاعف من النجاحات، التي تحققت خلال الأعوام الماضية، ما يسهم في الترويج لرياضة البولو في الدولة، ويظهر الوجه الحضاري والرياضي لدولة الإمارات.



وقال: تعد «إيفزا» أحد أبرز شركاء النجاح خلال الأعوام الماضية، ونحن سنسعى جاهدين إلى أن يكون الموسم الحالي استثنائياً، نسلط من خلاله الضوء على اللعبة، ونحلق بها في آفاق قارية وعالمية جديدة لا سيما أن هذا الموسم يسبق استضافة الدولة بطولة كأس العال للبولو 2026.



من جهته أعرب «مارتن جيه بيدرسون»، رئيس «إيفزا»، عن سعادته البالغة بتجديد الرعاية مع بولو الحبتور، واعتبر بيدرسون أن إتاحة الفرصة لـ«إيفزا» للقيام بدورها المجتمعي يستوجب توجيه الشكر إلى أسرة مجموعة الحبتور، منوهاً بأن الهدف هذا العام ليس تقليدياً، بل يمتد لجذب رجال الأعمال والمديرين، والزائرين في دبي، وبقية إمارات الدولة، للتعرف على أوجه النشاط الاقتصادي والرياضي بالدولة، لدعم الرياضة بصفة عامة، والبولو بصفة خصوصاً، مشيراً إلى أن «إيفزا» نجحت العام الماضي في استقطاب أكثر من ثلاثة آلاف من المديرين والكيانات الاقتصادية، وتسعى هذا العام أن يصل العدد إلى خمسة آلاف، مشيراً إلى أن دبي تمنح الجميع ديناميكية واسعة في العمل.