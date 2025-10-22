فلاح بن زايد يعتمد أجندة بطولات «غنتوت للبولو» للموسم الجديد



اعتمد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أجندة النادي للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، والتي تتضمن 9 فعاليات رياضية ومجتمعية وخيرية.

ويفتتح النادي موسمه الجديد، بإقامة مهرجان كأس البولو الوردي «بينك بولو»، يوم 8 نوفمبر المقبل، بينما تقام منافسات كأس الاتحاد بتصنيف (6- 8 هاند يكاب) في الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر المقبل.



وتشهد الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر 2025، إقامة البطولة السنوية الخامسة لكأس سلطان بن زايد بمشاركة فئة (8 - 10 هاند يكاب)، وينطلق يوم 13 ديسمبر المقبل مهرجان البولو البريطاني السنوي، بالتعاون مع السفارة البريطانية لدى الدولة.



ويقام يوم 10 يناير 2026 مهرجان البولو الخيري السنوي الذي يعود ريعه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي، وتشهد الفترة من 20 يناير إلى 1 فبراير 2026، بطولة الإمارات الدولية بمستوى (10 – 12 هاند يكاب).



وينطلق يوم 7 فبراير من العام المقبل «يوم الأمل» للبولو، بينما تقام بطولة غنتوت الدولية من 21 من فبراير المقبل حتى 8 مارس، كما ينظم النادي بطولة كأس القارات «المستحدثة» في الفترة من 28 مارس حتى 5 أبريل المقبل في ختام بطولات الموسم.