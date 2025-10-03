«اليوم المفتوح» بأكاديمية الحبتور يدشن موسم البولو الجديد



تدشن أكاديمية الحبتور للبولو نشاط الموسم الجديد بتنظيم اليوم المفتوح، الاثنين المقبل، الذي يتضمن عدة أنشطة، بينها تعليم أساسيات البولو للممارسين الجدد، واستقطاب جيل جديد من محبي وعشاق اللعبة. ويبدأ تسجيل البراعم والصغار الجدد في الرابعة والنصف من عصر اليوم بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية لتبدأ في الخامسة مساء الاثنين فقرات اليوم الممتع.



من جهتها، قالت كريستينا جوسيتا، مديرة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، إن فعالية اليوم المفتوح السنوية التي تنظمها الأكاديمية تحظى بأهمية كبيرة من قبل إدارة النادي برئاسة محمد الحبتور، نائب رئيس مجموعة الحبتور الرئيس التنفيذي رئيس النادي، التي تتلخص في توسيع دائرة ممارسي اللعبة، خاصة على صعيد الناشئين، سعياً إلى إعدادهم بالشكل الأمثل والوصول إلى مستوى البطولة في المستقبل القريب.



وأوضحت: «تأتي أهمية الحدث هذا العام كونه يسبق استضافة الإمارات بطولة كأس العالم للبولو 2026، التي ستتيح فرصة ذهبية للأجيال القادمة، للتعرف على اللعبة عن قرب بمتابعة أبرز نجوم اللعبة في العالم، لذا تسعى أسرة البولو في الإمارات إلى تنظيم هذه الفعالية قبل أسبوع واحد من انطلاقة الموسم الرياضي للعبة».