18 فعالية لموسم «بولو الحبتور» على مدار 7 أشهر



أعلن منتجع ونادي الحبتور للبولو، عن انطلاق الموسم الرياضي الجديد، من يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر حتى 24 أبريل المقبلين، في جدول حافل بالبطولات المحلية والدولية التي تستقطب نخبة من أبرز لاعبي البولو في المنطقة والعالم. يتضمن الموسم أكثر من 18 فعالية وبطولة تتوزع على مدار سبعة أشهر، في مزيج من البطولات الرسمية والدوريات المحلية والفعاليات ذات الطابع المجتمعي والخيري، وتُسلط الأضواء خلاله على اثنتين من أبرز البطولات في المنطقة وهما كأس دبي الفضي «10 – 24 يناير 2026» بمستوى 20 جول، وكأس دبي الذهبي «28 يناير – 14 فبراير» بمستوى 20 جول، والتي تُعد الأبرز على أجندة البولو في الشرق الأوسط.



وقال محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور: فخورون بعودة موسم البولو الجديد في منتجع ونادي الحبتور، والذي بات منصة رياضية واجتماعية وثقافية تجمع محبي هذه الرياضة الراقية من داخل الدولة وخارجها. الموسم الجديد سيحمل تنوعاً أكبر في الفعاليات، واهتماماً خاصاً بالتنظيم وتجربة الجمهور، ونحن نرحب بالجميع لقضاء أوقات مميزة في أجواء عائلية ورياضية فريدة من نوعها.



وأوضح: حرصنا هذا العام، كما في كل موسم، على تنويع الأحداث لتشمل جميع فئات المجتمع، من المحترفين والهواة إلى العائلات ومحبي الفروسية، لتكون تجربة شاملة ومتكاملة لكل الزوار. وأضاف: نحن في منتجع الحبتور للبولو والفروسية نؤمن بأن النجاح لا يتحقق فقط بتنظيم البطولات، بل بتوفير بيئة احترافية بمعايير عالمية، وخدمات متكاملة تضمن تجربة راقية للمشاركين والجمهور على حد سواء.