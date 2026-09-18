فلاح بن زايد يعتمد أجندة بطولات وفعاليات نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو 2026–2027

اعتمد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أجندة فعاليات وبطولات النادي للموسم الرياضي 2026–2027.

وذكر النادي في بيان له أن الأجندة تتضمن مجموعة متنوعة من البطولات والفعاليات الرياضية والمجتمعية والوطنية والتراثية، بما يجسد رسالته في تطوير رياضة البولو، ودعم المواهب الإماراتية، وتعزيز حضور الرياضة في خدمة المجتمع، وترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة رياضة البولو.

وينطلق الموسم 31 أكتوبر المقبل بفعالية البولو الوردي، ضمن مبادرات حملة التوعية بسرطان الثدي، ودعم الجهود المجتمعية بأهمية الكشف المبكر.

ويحتفي النادي بـ " عيد الاتحاد" عبر تنظيم كأس اليوم الوطني الإماراتي من 14 إلى 28 نوفمبر المقبل، في بطولة تجمع بين المنافسة الرياضية والاحتفاء بالمناسبة الوطنية.

وتقام خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر المقبل بطولة الناشئين، الأولى من نوعها، لاكتشاف وتطوير المواهب الإماراتية، وممارسة اللعبة في بيئة تنافسية، وصقل مهارات الناشئين واكتساب الخبرات.

وتتواصل الفعاليات بإقامة كأس سلطان بن زايد من 8 إلى 19 ديسمبر، بهدف إحياء الموروث الإماراتي، وتعزيز اندماج رياضة البولو مع التراث والثقافة الإماراتية.

بينما يشهد الموسم محطة تنافسية بارزة بإقامة بطولة الإمارات الدولية من 18 إلى 30 يناير 2027 على أن تقام بطولة غنتوت الدولية من 9 إلى 27 فبراير 2027، وتعد من أكبر بطولات النادي وختام الفعاليات التنافسية للموسم.

بينما يشهد 3 أبريل 2027 مباراة البولو الخيرية، وهي مبادرة تجمع تحت مظلتها يوم الهلال الأحمر الإماراتي والأمل للبولو، تحت مسمى "بولو الخير"، ضمن المبادرات المجتمعية والإنسانية للنادي.