فريق الحبتور بطلاً للدوري في ختام موسم البولو

توج فريق الحبتور بلقب دوري الحبتور للبولو لموسم 2025 ــ 2026، بعد فوزه المستحق على فريق بنسالي وذئاب دبي بنتيجة 7 ــ 5، في مواجهة ختامية حافلة بالإثارة والندية، أقيمت على مدار خمسة أشواط وسط حضور جماهيري كبير.



جاء مسك ختام البطولة بمباراة قوية أظهرت مهارات فنية عالية من الفريقين، حيث تبادل الطرفان السيطرة والتسجيل في لقاء اتسم بالكفاح حتى لحظاته الأخيرة، وسبق النهائي عرض استعراضي مميز بين فريقين من أكاديمية الحبتور، نجح خلاله الفريق صاحب القمصان البيضاء في التفوق بثلاثية نظيفة على الفريق الأسود.



مثل فريق الحبتور كل من محمد الحبتور، خلف محمد الحبتور، حيدر بنجاش، وجيليرمو كوينتو، بينما ضم فريق بنسالي وذئاب دبي كلاً من حبتور الحبتور، ريتشي بنسالي، باولو مانكا، وميجيل ديليا.



عقب اللقاء، قام لوكاس، مدير عام فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بتتويج الفريق البطل، كما تم تكريم فريق بنسالي وذئاب دبي والفرق المشاركة من الأكاديمية.

ونال باولو مانكا جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حصد المهر «أورتيجا» جائزة أفضل خيل، ليُسدل الستار على موسم ناجح حافل بالإثارة والمنافسة.