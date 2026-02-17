6 فرق في بطولة غنتوت الدولية للبولو



أعلن نادي غنتوت عن انطلاق بطولته الدولية للبولو، والتي تقام في الفترة من 21 فبراير الجاري وحتى 7 مارس المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر النادي، بحضور ممثلي الفرق المشاركة البالغ عددها 6 فرق وهي: غنتوت، الإمارات، أبوظبي، الباشا، الحبتور، بنقاش، وتقام المنافسات بمستوى 14–16 هدفاً، وفق قوانين اتحاد الإمارات للبولو، ما يعكس قوة المنافسة المتوقعة للبطولة، التي تفتتح بلقاء يجمع فريقي الحبتور والباشا مساء السبت المقبل، فيما أكدت اللجنة المنظمة الجاهزية التامة لاستقبال البطولة، التي تحظى باهتمام كبير.



وأعرب سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، عن شكره لسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، على دعمه المتواصل لإنجاح البطولة الدولية، مؤكداً حرص النادي على توفير أعلى مستويات التنظيم، وتهيئة بيئة تنافسية مميزة، خلال شهر رمضان المبارك.



ومن جهته أكد عبد الباسط الحمادي، المدير التنفيذي للنادي، الجاهزية لتنظيم واستضافة البطولة في أجواء رمضانية خاصة، مشيراً إلى أن إقامة مباريات البولو في الفترة المسائية تمثل تجربة فريدة في ظل ما يتمتع به النادي من تجهيزات عالية، وفق المعايير الدولية لاستضافة الفرق والجماهير، بما يجعلها واحدة من أبرز تجارب البولو على الصعيد الدولي.