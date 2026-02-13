ليلة وفاء لنجوم البولو في ختام موسم استثنائي





في ليلة عنوانها الوفاء للأبطال، توج نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، موسمه الاستثنائي بحفل ختامي فاخر في فندق الحبتور بالاس، بحضور نخبة من القيادات الرياضية وملاك الخيول ونجوم اللعبة، يتقدمهم سعيد حارب الأمين العام لـمجلس دبي الرياضي، ومحمد خلف الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور.



وحمل الحفل الذي سبق شهر رمضان المبارك، بصمة «سوبر ستار»، وشهد تكريم 28 شخصية وفريقاً وشركة راعية ممن صنعوا الفارق خلال الموسم الأخير، في مشهد احتفالي جسد حصاد عام حافل بالإنجازات والتحديات.



وأكد محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، أن الموسم الحالي شكل محطة مفصلية على الصعيدين الفني والتنظيمي، معتبراً أن النجاحات المتحققة تعزز من حظوظ الإمارات في استضافة كأس العالم للبولو 2026، وترسخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً لرياضة الملوك.



كما وجه الحبتور التهنئة إلى أسرة البولو والفروسية بمناسبة حلول شهر رمضان، مشيداً بروح الأسرة الواحدة التي تميز مجتمع اللعبة، ومثمناً الدعم المتواصل من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت للبولو والفروسية، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيس فريق الإمارات، والشيخة علياء آل مكتوم، إلى جانب أندية الدولة والفرق الصديقة التي أسهمت في مضاعفة المكاسب والنجاحات.



وشدد الحبتور على أن التكريم لم يكن مجرد احتفال بالألقاب، بل رسالة تقدير لكل من أبدع داخل الملعب وخارجه، مع تركيز خاص على دعم البراعم والمواهب الوطنية الواعدة في البولو والفروسية، ليبقى الحفل تتويجاً لجهود عام كامل، وشرارة انطلاقة لموسم أكثر توهجاً وطموحاً.