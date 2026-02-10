ثلاث مباريات في ختام الدور الأول من بطولة إعمار للبولو

أسدل الستار، مساء أمس الثلاثاء، على منافسات الدور الأول من بطولة إعمار للبولو، وذلك بإقامة ثلاث مباريات قوية ومثيرة، حسمت هوية الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني وقبل النهائي للبطولة، التي ينظمها نادي دبي للبولو، بمشاركة 10 فرق، وبمعدل هانديكاب 12 جول لكل فريق.



وشهد الدور الأول إقامة 15 مباراة اتسمت جميعها بالإثارة والندية والتحدي، في ظل تقارب المستويات، حيث حسمت أغلبية المواجهات بفارق ضئيل من الأهداف، ومع نهاية الشوط الرابع والأخير لكل مباراة وسط سعي جميع الفرق لتحقيق أفضل النتائج، وحجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني قبل النهائي.



وجاءت المباراة الأولى بين فريق بنسالي، بقيادة ريشي بنسالي، وفريق جهانجيري، بقيادة سعد جهانجيري، وأسفرت عن فوز فريق جهانجيري بنتيجة 10.5 مقابل 7 أهداف، وفي المباراة الثانية نجح فريق بن دري في تحقيق الفوز على فريق انكورا بنتيجة 7.5 مقابل 6 أهداف، وفي المباراة الثالثة تمكن فريق ايكويتي من الفوز على فريق غنتوت بـ 6 أهداف مقابل هدفين



وبنهاية مباريات الدور الأول تحددت هوية الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني وقبل النهائي، حيث حسم فريق AM، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الثاني وقبل النهائي يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن تختتم منافسات البطولة بلقاء النهائي الأحد المقبل.