ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات أمام بنجاش في نصف نهائي كأس دبي الذهبية للبولو



تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات في مواجهة مرتقبة أمام فريق بنجاش عصر الأربعاء، في الدور قبل النهائي لكأس دبي الذهبية للبولو 2026، البطولة الأبرز على مستوى الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، والتي تشهد مشاركة ستة فرق، وبتصنيف هانديكاب 20 جول، وتستمر منافساتها حتى يوم السبت المقبل، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.



وتدخل الفرق الأربعة المتأهلة الدور نصف النهائي بطموحات كبيرة لبلوغ المباراة النهائية والتتويج بالكأس الأغلى، حيث يلتقي في المواجهة الأولى فريق الإمارات، صاحب المركز الثاني في الدور التمهيدي، مع فريق بنجاش صاحب المركز الثالث، فيما تجمع المباراة الثانية بين ذئاب دبي متصدر الترتيب، وفريق جهانجيري الذي حل رابعاً، حيث تحدد نتيجتا مباراتي اليوم هوية طرفي المباراة النهائية، بينما يلتقي فريقا الحبتور وغنتوت ظهر يوم السبت المقبل، في مواجهة كأس الترضية.



ويضم فريق الإمارات كوكبة من النجوم يتقدمهم سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب سلفادور جاوريتش (5 جول)، ولوكاس مونتيفيردي جونيور (9 جول)، وروسيندو توريغويتار (6 جول)، فيما يمثل فريق بنجاش كل من حيدر بنجاش، وفيديريكو فون بوتوبسكي (5 جول)، وتوماس يورينتي جونيور (7 جول)، وألفريدو كابيلا (8 جول).



وفي المباراة الثانية، يخوض فريق ذئاب دبي اللقاء بتشكيلة تضم حبتور الحبتور (1 جول)، وسيزار كريسبو (6 جول)، وفيليكس إيسين (7 جول)، وسانتياغو لابورد (6 جول)، بينما يمثل فريق جهانجيري كل من محمد جهانجيري، وهيغوي (8 جول)، وبيريز (9 جول)، وكاستاجنولا (3 جول).



وتشير التوقعات إلى مواجهتين من العيار الثقيل، في ظل تقارب المستويات وصعوبة التكهن بالنتائج، رغم التفاوت النسبي في الأداء خلال الدور التأهيلي، حيث جمعت فرق الإمارات وذئاب دبي وبنجاش 4 نقاط لكل منها، بينما تأهل جهانجيري عبر ركلات الترجيح.



وشهدت البطولة حتى الآن تسجيل 143 هدفاً في 9 مباريات، بمعدل 15.8 هدفاً في المباراة الواحدة، وكانت مواجهة الإمارات وذئاب دبي الأعلى تهديفاً بتسجيل 19 هدفاً، ويتصدر فيليكس إيسين، نجم ذئاب دبي، قائمة الهدافين برصيد 17 هدفاً، يليه كل من سلفادور جاوريتش (الإمارات)، وفون بوتوبسكي (بنجاش)، وجونزالو بيريز (جهانجيري) برصيد 14 هدفاً لكل منهم، ثم نجم فريق الحبتور بايوغار خامساً بـ 12 هدفاً.