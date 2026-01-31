ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات لفوز مثير في افتتاح كأس دبي الذهبية للبولو



قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات إلى فوز مثير على فريق بنجاش دودسون وهوريل بنتيجة 10-8، في المباراة الافتتاحية لكأس دبي الذهبية للبولو 2026، والتي تتواصل منافساتها حتى 14 فبراير المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة ستة فرق، وبمعدل هانديكاب يبلغ 20 جول.



وجاءت الأشواط الخمسة للمباراة حافلة بالحماس والقوة والإثارة، في مواجهة أكدت من خلالها كتيبة فريق الإمارات جاهزيتها للمنافسة بقوة على اللقب، ساعية لتعويض خسارة الكأس الفضية، التي أسدل الستار عليها قبل أيام، وحل فيها الفريق وصيفاً.



وشهدت المباراة بداية قوية لفريق بنجاش، الذي تقدم بثلاثة أهداف دون مقابل حتى منتصف الشوط الأول، ومنها هدفان للمتألق بوتوبسكي، قبل أن ينتفض فريق الإمارات، ويقلص الفارق بهدفين مع نهاية الشوط نفسه.



ومع انطلاق الشوط الثاني واصل فريق الإمارات ضغطه، ونجح في إدراك التعادل، ثم أضاف الهدف الرابع، ليتقدم للمرة الأولى في المباراة، بفضل المهارات الفردية لسلفادور جاوريتش، هداف اللقاء برصيد ستة أهداف، والذي اخترق دفاعات بنجاش ببراعة.



ولم يدم تقدم فريق الإمارات طويلاً، إذ عاد فريق بنجاش بقوة، وسجل ثلاثة أهداف متتالية، لينهي الشوط الثاني لمصلحته بنتيجة 6-4.



واستمر تفوق بنجاش في الشوط الثالث، متقدماً بنتيجة 7-6، قبل أن يظهر فريق الإمارات وجهه الحقيقي في الشوطين الرابع والخامس، ويفرض سيطرته الكاملة، ويحسم الشوط الرابع بنتيجة 9-7، ثم أنهى المباراة لصالحه في الشوط الخامس بنتيجة 10-8.



وحقق فريق الإمارات بهذه النتيجة الانتصار في مستهل مشواره بكأس دبي الذهبية للبولو، ويستعد لمواجهة فريق ذئاب دبي، يوم الثلاثاء المقبل، فيما يخوض فريق بنجاش في اليوم ذاته مباراة قوية وصعبة أمام فريق غنتوت.