«الاتحاد الدولي»: الإمارات طورت برنامج احتساب نتائج بطولات «التقاط الأوتاد»



أكد الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، أن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق طور نظام احتساب النقاط في نتائج البطولات، وتم اعتماد استخدامه دولياً، لقيمته الكبيرة في توفير الجهد في الوصول إلى النتائج.



وقال رأفت عبدالرحمن بلة، عضو الاتحاد الدولي رئيس لجنة المسابقات، المحاضر في التدريب والتحكيم، إن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، حقق نقلة كبيرة على مستوى المنطقة، باستضافة الدورة التدريبية الدولية المتقدمة لتأهيل المدربين والحكام مؤخراً، بتوافد الكوادر المختلفة من دول خليجية وعربية وآسيوية للمشاركة فيها، نظراً لأثرها الملموس في تطور اللعبة.



وأشار إلى أن مشاركة فرق التقاط الأوتاد من دول المنطقة، تؤكد قيمة هذه المنافسات التي ينظمها الاتحاد، وتأثيرها الإيجابي في الارتقاء بمستويات فرسان الإمارات.



وذكر أن الطموح القادم يتمثل في تتويج الجهود المبذولة من الاتحاد الدولي للوصول باللعبة إلى الأولمبياد، وما تمثله هذه الخطوة من تطور نوعي وإستراتيجي في تطورها، ورفع مستوى شعبيتها، وتنظيم المزيد من البطولات، بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.