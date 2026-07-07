نادي دبي لسباق الخيل يوسع آفاق التعاون الدولي بشراكة استراتيجية



أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن إبرام شراكة استراتيجية مع «فاسيغ-تيبتون»، أعرق وأبرز دار مزادات للخيول المهجنة الأصيلة في أمريكا الشمالية، في خطوة تجمع بين اثنتين من أبرز المؤسسات المؤثرة في صناعة سباقات الخيل العالمية، بهدف توسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز الفرص المتاحة أمام الملاك والمدربين والمربين حول العالم.



وبموجب هذه الشراكة، ستعزز «فاسيغ-تيبتون» حضورها طوال موسم كرنفال سباقات دبي 2026-2027 في مضمار ميدان الأيقوني، فيما سيتعاون الطرفان على دعم المشاركة الدولية، وتسهيل انتقال نخبة الخيول بين أبرز مراكز السباقات العالمية، والإسهام في تعزيز منظومة صناعة سباقات الخيل على المستوى الدولي.



وتستند هذه الشراكة إلى إرث مشترك يرتبط بدبي، ورؤية موحدة ترتكز على التميز والابتكار، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لسباقات الخيل الأصيلة. ومن خلال الربط بين إحدى أبرز دور مزادات الخيل في العالم وأحد أهم مواسم السباقات الدولية، ستوفر الشراكة فرصاً جديدة أمام الملاك والمدربين في أمريكا الشمالية للمنافسة في دبي، إلى جانب توسيع فرص وصول ملاك ومدربي دولة الإمارات إلى أبرز مزادات الخيل في القارة الأمريكية.



وقال علي آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط بين اثنين من أهم أسواق سباقات الخيل في العالم، حيث تمنح ملاكنا ومدربينا فرصاً أوسع للوصول إلى نخبة الخيول في أمريكا الشمالية، كما تفتح أمام الخيول المتخرجة من مزادات «فاسيغ-تيبتون» مساراً واضحاً للمنافسة على واحدة من أكبر الساحات الدولية من خلال كرنفال سباقات وكأس دبي العالمي. ومع استمرار نمو المشاركة الدولية، يظل تركيزنا منصباً على توفير فرص نوعية تعزز مكانة دبي وجهة عالمية تجتمع فيها نخبة الخيول والملاك والمدربين من مختلف أنحاء العالم للتنافس على أعلى المستويات».



وتأتي هذه الشراكة امتداداً لعلاقة ناجحة بين الطرفين، بعدما حققت خيول قادمة من مزادات «فاسيغ-تيبتون» نجاحات لافتة في مضمار ميدان، من بينها بانيشينغ، الفائز بسباق جودلفين مايل من (جروب 2) هذا العام، ومينديلسون باي، الفائز بسباق فايربريك ستيكس (جروب 3).



من جانبه، قال بويد براونينغ، رئيس «فاسيغ-تيبتون»: «المنافسة الدولية باتت عنصراً أساسياً في سباقات الخيل، ورسخت دبي مكانتها واحدة من أبرز عواصم السباقات في العالم».



وتدخل الشراكة حيز التنفيذ فوراً، حيث سيمثل نادي دبي لسباق الخيل في مزاد «فاسيغ-تيبتون ساراتوغا سيليكت» المرموق الشهر المقبل، في أول سلسلة من المبادرات المشتركة التي سيتم تنفيذها خلال الموسم المقبل.



ويأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية نادي دبي لسباق الخيل الهادفة إلى تعزيز المشاركة الدولية في كرنفال سباقات دبي، والذي استقطب خلال الموسم الماضي 47 مدرباً دولياً و130 خيلاً قادمة من خارج الدولة، إلى جانب فائزين من خمس دول مختلفة، وهو أعلى عدد من الدول الفائزة في تاريخ الحدث.



وتمثل هذه الشراكة محطة جديدة في مسيرة نادي دبي لسباق الخيل نحو توطيد علاقاته مع أبرز المؤسسات العالمية في قطاع الفروسية، بما يعزز المكانة الدولية لكل من كرنفال سباقات دبي وكأس دبي العالمي، ويرسخ دور دبي منصة عالمية تجمع نخبة الخيول والملاك والمدربين من مختلف أنحاء العالم.