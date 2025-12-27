مضمار جبل علي يودع 2025 بمنافسات مثيرة



ودع مضمار جبل علي عام 2025 بسباقات مثيرة في الحفل الخامس «مهرجان سباقات رأس السنة» عبر 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة حقق من خلالها المدرب دووج واتسون والفارس كونور بيزلي بعد أن تنوعت فيها الألقاب بين مختلف الملاك والشعارات بحضور جماهيري كبير من عشاق ومحبي سباقات الخيل.



وحقق «ايه اف موصلة» لمحمد مصبح محمد المزروعي بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب قيس عبود، لقب كأس بورشه للخيول العربية الأصيلة، سباق «المبتدئة – توليد الإمارات» للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر مسجلاً زمنا قدره 1.36.61 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «من بوظبي الحذر» لمحمد حارب العتيبة.



وظفر «سيروكو ويندز» لأبو بكر إقدورا بقيادة الفارس ريتشارد مولين وإشراف المدرب مصبح المهيري، بلقب الشوط الثاني على لقب الشعفار للاستثمار ستيكس، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة من عمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر، مسجلاً زمناً قدره 1.25.50 دقيقة.



وحصد «كافو» لمنتجع عادل بقيادة الفارس كونور بيزلي وإشراف المدرب خوليو أولاسكواغا، لقب الشوط الثالث سباق جلوريوس ساترادي ستيكس – سباق داعم، للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1400 متر، مسجلاً زمناً قدره 1.24.19 دقيقة بفارق طول وربع طول عن ذا كامدن كولت لاسطبلات غرغار.



جائزة داعم



ونال ميستر هايرو بشعار عبدالله المنصوري بقيادة الفارس كونور بيزلي الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي تحت إشراف المدرب أحمد بن حرمش، لقب الشوط الرابع سباق جائزة داعم لفئة عمر السنتين، لمسافة 1600 متر، مسجلاً زمناً قدره 1.39.10 دقيقة بفارق طول ونصف طول عن أوماها فرونت.



وفاز تروث إكسبليند لـ أرداك سارسيكاييف وبختيار بايزاكوف بقيادة الفارس أوسكار تشافيز وإشراف المدرب دووج واتسون، بلقب الشوط الخامس سباق جائزة داعم لفئة عمر السنتين، لمسافة 1600 متر، مسجلاً زمناً قدره 1.59.36 دقيقة بفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن عبلان للربع للسباقات.



وأضاف المهر أرلان لميركهات بلغينوف بقيادة الفارس باتريك دوبس الثنائية للمدرب دووج واتسون، بعد فوزه بلقب الشوط السادس سباق بنك دبي التجاري ستيكس، للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1950 متراً، مسجلاً زمناً قدره 1.59.14 دقيقة بفارق أربعة أطوال ونصف طول عن إكسل باور لمحمد راشد بن غدير.



وأسدل الستار على الحفل بفوز اليوسف تريفور لهوبس ريسنغ بقيادة الفارس تادج أوشيا وإشراف المدرب بوبات سيمار، بلقب الشوط السابع الرضا لوساطة التأمين ستيكس – سباق داعم للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1800 متر، مسجلاً زمناً قدره 1.51.33 دقيقة بفارق خمسة أطوال ونصف طول عن فروستفاير لأبو بكر إقدورا.